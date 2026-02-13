Τέσσερεις αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σήμερα από το Ακρωτήρι Κανάβεραλ για μια επιστημονική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ένας πύραυλος της SpaceX Falcon 9 ώθησε σε τροχιά το διαστημόπλοιο Dragon που μετέφερε τους αστροναύτες της NASA, Αμερικανούς Jessica Meir και Jack Hathaway, τη Γαλλίδα αστροναύτη της ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) Sophie Adenot και τον Ρώσο κοσμοναύτη της Roscosmos Andrey Fedyaev.

Το διαστημόπλοιο αναμένεται να φθάσει στον προορισμό του το Σάββατο.

"Με την αποστολή αυτή να βρίσκεται με ασφάλεια σε τροχιά, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς εταίροι μας απέδειξαν για άλλη μια φορά τον επαγγελματισμό, και την ομαδική εργασία που απαιτούνται για τις επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις", δήλωσε ο Διοικητής της NASA Jared Isaacman.

Σημείωσε ότι η έρευνα που θα διεξάγει αυτό το πλήρωμα στον διαστημικό σταθμό προωθεί κρίσιμες τεχνολογίες για την εξερεύνηση του βαθέος διαστήματος, προσφέροντας παράλληλα πραγματικά οφέλη στη Γη.

"Είμαι ευγνώμων στις ομάδες της NASA και της SpaceX, που κατέστησαν δυνατή τη σημερινή εκτόξευση. Αναλαμβάνουμε αυτές τις αποστολές με σαφή κατανόηση του κινδύνου, διαχειριζόμενοι τον υπεύθυνα, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την ανθρώπινη παρουσία σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, προετοιμαζόμενοι παράλληλα για το επόμενο μεγάλο άλμα μας στη Σελήνη και στη συνέχεια στον Άρη" τόνισε.

