Μία εντυπωσιακή είδηση κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου: αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανέσυραν από τον βυθό τον Φάρο της Αλεξάνδρειας - ένα από τα χαμένα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου – στην πιο ολοκληρωμένη φυσική «επιστροφή» του μνημείου από την κατάρρευσή του.

Σε μια τεράστια επιχείρηση στο Ανατολικό Λιμάνι της Αλεξάνδρειας, που ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2015, οι ερευνητές ανέσυραν τελικά 22 ογκόλιθους από γρανίτη και ασβεστόλιθο, βάρους έως και 80 τόνων, φέρνοντας ξανά στο φως για πρώτη φορά μετά από αιώνες, ένα καθοριστικό τμήμα του φάρου.

Η ανάλυση συνέδεσε τα ανακτημένα κομμάτια με την κύρια είσοδο του μνημείου - συμπεριλαμβανομένων των υπέρθυρων, των οριζόντιων δοκών που εκτείνονται πάνω από τις πόρτες, καθώς και των όρθιων πλαϊνών λίθων και πλάκες από το δάπεδο στο κατώφλι.

Σύμφωνα με το earth.com, το στυλ γλυπτικής στους ογκόλιθους της εισόδου συνδυάζει αιγυπτιακές και ελληνικές επιρροές, υποδεικνύοντας ότι ο φάρος είχε πιο περίπλοκη αρχιτεκτονική μορφή απ’ ό,τι πίστευαν οι ερευνητές μέχρι σήμερα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι μια προηγουμένως άγνωστη κατασκευή σε σχήμα πυλώνα με πόρτα αιγυπτιακού στιλ, γεγονός που υποδηλώνει ένα μείγμα αιγυπτιακών και ελληνικών σχεδιαστικών ιδεών στο ίδιο κτίριο. Στην πράξη, υποδηλώνει ότι ο Φάρος δεν ήταν απλώς ψηλός, αλλά και αρχιτεκτονικά πολύπλοκος.

Οι επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας θα προχωρήσουν τώρα σε λεπτομερή σάρωση και ανάλυση των λίθων, για να μελετήσουν τις τεχνικές κατασκευής και να λύσουν το μυστήριο της δομής και της τελικής μορφής του Φάρου της Αλεξάνδρειας.

Η έρευνα εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα Pharos, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός «ψηφιακού διδύμου» του Φάρου, δηλαδή μιας λεπτομερούς εικονικής ανακατασκευής του μνημείου.









Πηγή: skai.gr