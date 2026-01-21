Η NASA απάντησε επισήμως σε θεωρία που έγινε viral στο διαδίκτυο και υποστήριζε ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα μέσα στο 2026, προκαλώντας εκατομμύρια θανάτους. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, το φαινόμενο θα συνέβαινε στις 12 Αυγούστου και η αμερικανική διαστημική υπηρεσία φερόταν να έχει θέσει σε εφαρμογή ένα υποτιθέμενο πρόγραμμα με την ονομασία «Project Anchor» για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Η θεωρία έκανε λόγο για κατάρρευση αντικειμένων και ανθρώπων κατά την «επιστροφή» της βαρύτητας, με αναφορές ακόμη και σε 40 εκατομμύρια νεκρούς από πτώσεις, ενώ υποστήριζε ότι η NASA δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την αποτροπή της καταστροφής.

Κατηγορηματική διάψευση από τη NASA



Εκπρόσωπος της NASA, μιλώντας στην ιστοσελίδα ελέγχου γεγονότων Snopes, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γη δεν πρόκειται να χάσει τη βαρύτητά της ούτε στις 12 Αυγούστου 2026 ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία.

Όπως εξήγησε, η βαρύτητα της Γης καθορίζεται από τη συνολική της μάζα. Για να «εξαφανιστεί» η βαρύτητα, θα έπρεπε ολόκληρο το γήινο σύστημα –πυρήνας, μανδύας, φλοιός, ωκεανοί, υδάτινα αποθέματα και ατμόσφαιρα– να χάσει μαζικά ύλη, κάτι που δεν συνδέεται με κανένα γνωστό φυσικό φαινόμενο.

Τι πραγματικά θα συμβεί στις 12 Αυγούστου



Η ημερομηνία που επικαλούνται οι αναρτήσεις δεν σχετίζεται με καμία βαρυτική ανωμαλία. Αντίθετα, στις 12 Αυγούστου 2026 είναι προγραμματισμένη μια ολική έκλειψη Ηλίου, ένα φαινόμενο που δεν έχει καμία ασυνήθιστη επίδραση στη βαρύτητα της Γης.

Η NASA υπενθυμίζει ότι, αν και η βαρυτική έλξη του Ήλιου και της Σελήνης επηρεάζει τις παλίρροιες, δεν μεταβάλλει τη συνολική βαρυτική δύναμη του πλανήτη. Τα φαινόμενα αυτά είναι πλήρως κατανοητά από την επιστήμη και μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια δεκαετίες νωρίτερα.

Οδηγίες για την έκλειψη



Σε ό,τι αφορά την επικείμενη έκλειψη, η NASA τονίζει ότι η παρατήρηση του Ήλιου χωρίς ειδική προστασία είναι επικίνδυνη για τα μάτια. Απαιτούνται ειδικά γυαλιά έκλειψης, ενώ η απευθείας παρατήρηση χωρίς προστασία επιτρέπεται μόνο για ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο. Μόλις επανεμφανιστεί έστω και μικρό τμήμα του ηλιακού δίσκου, η προστασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά άμεσα.

Η NASA και οι επιστήμονες συνολικά επισημαίνουν ότι ο ισχυρισμός περί «επτά δευτερολέπτων χωρίς βαρύτητα» δεν έχει καμία επιστημονική βάση και εντάσσεται στη μακρά λίστα διαδικτυακών θεωριών συνωμοσίας που εκμεταλλεύονται την άγνοια γύρω από βασικές αρχές της φυσικής.



