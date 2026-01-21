Μια μελέτη που προκαλεί έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον φέρνει στο προσκήνιο μια απρόσμενη ιδιότητα της ψιλοκυβίνης, της ψυχοδραστικής ουσίας που περιέχεται στα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια». Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο ψιλοσίνη, το ενεργό παράγωγο που παράγεται όταν η ψιλοκυβίνη μεταβολίζεται στον ανθρώπινο οργανισμό, φαίνεται να επιβραδύνει βασικούς μηχανισμούς της κυτταρικής γήρανσης.

Στα εργαστηριακά πειράματα, οι ερευνητές εξέθεσαν δύο τύπους ανθρώπινων κυττάρων, δερματικούς ινοβλάστες και ινοβλάστες εμβρυϊκού πνεύμονα, σε συγκέντρωση ψιλοσίνης 100 μΜ. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα κύτταρα του πνεύμονα χρειάστηκαν 57% περισσότερο χρόνο για να φτάσουν σε αναπαραγωγική γήρανση, το στάδιο όπου τα κύτταρα σταματούν οριστικά να διαιρούνται και συσσωρεύουν βλάβες— ενώ τα δερματικά κύτταρα παρουσίασαν αύξηση του «προσδόκιμου ζωής» τους κατά 51%.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ψιλοσίνη ενδέχεται να επιδρά σε θεμελιώδεις μηχανισμούς γήρανσης, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες, ενισχύοντας τις διαδικασίες επιδιόρθωσης του DNA, στηρίζοντας τη λειτουργία των μιτοχονδρίων ή περιορίζοντας τη χρόνια φλεγμονή. Πρόκειται για μηχανισμούς που αποτελούν ήδη στόχο πειραματικών φαρμάκων μακροζωίας.

Τα ευρήματα δεν περιορίστηκαν στο εργαστήριο. Σε ηλικιωμένα θηλυκά ποντίκια , 19 μηνών στην αρχή του πειράματος, ηλικία που αντιστοιχεί περίπου σε ανθρώπους 60–65 ετών, η χορήγηση μίας μόνο δόσης ψιλοκυβίνης τον μήνα είχε σαφή αποτελέσματα. Έπειτα από 10 μήνες θεραπείας, το 80% των ποντικιών που έλαβαν την ουσία παρέμενε εν ζωή, έναντι μόλις 50% στην ομάδα ελέγχου. Παράλληλα, τα ζώα εμφάνιζαν λιγότερα εμφανή σημάδια γήρανσης, όπως απώλεια τριχώματος και γκριζάρισμα.

Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη άμεση ένδειξη ότι η ψιλοκυβίνη και η ψιλοσίνη μπορούν να επηρεάσουν τη βιολογική γήρανση καθαυτή και όχι μόνο ψυχολογικές διεργασίες, όπως είχε αποδειχθεί έως σήμερα. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν σχετικά συντηρητικές δόσεις και ήδη ζητούν περαιτέρω έρευνα, με υψηλότερη ή συχνότερη χορήγηση, λεπτομερή ανάλυση των επιδράσεων στο ανοσοποιητικό, τον μεταβολισμό και τη γνωστική λειτουργία, αλλά και διερεύνηση του κατά πόσο η παράταση της ζωής συνοδεύεται από ουσιαστική βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό npj Aging και ανοίγουν ένα νέο, απρόσμενο κεφάλαιο στη συζήτηση για τη γήρανση και τις πιθανές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν, στο μέλλον, να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γερνά ο ανθρώπινος οργανισμός.



Διαβάστε ολόκληρη την μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2025 με τίτλο “Psilocybin treatment extends cellular lifespan and improves survival of aged mice”