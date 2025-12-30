Το ότι η Γη θα αποκτήσει κάποια στιγμή ημέρες διάρκειας 25 ωρών δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι όμως κάτι που πρόκειται να συμβεί σύντομα; Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι η περιστροφή του πλανήτη μας επιβραδύνεται σταδιακά, όμως ο ρυθμός αυτής της αλλαγής είναι τόσο αργός που δεν γίνεται αντιληπτός στην ανθρώπινη καθημερινότητα.



Ο λόγος βρίσκεται κυρίως στη βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ Γης και Σελήνης. Οι ίδιες δυνάμεις που προκαλούν τις παλίρροιες λειτουργούν σαν ένα ανεπαίσθητο “φρένο” στην περιστροφή της Γης. Καθώς οι παλιρροϊκές εξάρσεις δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη θέση της Σελήνης, ένα μικρό μέρος της περιστροφικής ενέργειας του πλανήτη χάνεται με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα η ημέρα να επιμηκύνεται αργά αλλά σταθερά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάρκεια της ημέρας δεν ήταν ποτέ απολύτως σταθερή. Ακόμη και η γνωστή 24ωρη ημέρα παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, κάτι που έχει καταγραφεί μέσα από αστρονομικές παρατηρήσεις, ακριβή ατομικά ρολόγια και ιστορικά δεδομένα, όπως παλιές εκλείψεις. Γι’ αυτό και διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν συνεχώς την περιστροφή της Γης, ώστε ο παγκόσμιος χρόνος να παραμένει συγχρονισμένος με τον πλανήτη.



Όσο για το πότε θα μπορούσαμε θεωρητικά να μιλάμε για ημέρες 25 ωρών, οι εκτιμήσεις τοποθετούν αυτό το σενάριο σε βάθος περίπου 200 εκατομμυρίων ετών, με βάση τη σημερινή εξέλιξη του συστήματος Γης–Σελήνης. Με απλά λόγια, πρόκειται για μια αλλαγή που αφορά γεωλογικές και αστρονομικές κλίμακες χρόνου, όχι τον ανθρώπινο πολιτισμό ή τα ημερολόγια μας.



Πηγή: Unboxholics