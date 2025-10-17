Η «σκοτεινή ύλη» θεωρείται ότι αποτελεί περισσότερο από το ένα τέταρτο του σύμπαντος, ωστόσο παραμένει ξεκάθαρα κρυμμένη από τα τηλεσκόπια της επιστημονικής κοινότητας εδώ και δεκάδες χρόνια. Παρόλα αυτά, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins θεωρούν ότι ανακάλυψαν τα στοιχεία που αναζητούσαν.

Αν και η συγκεκριμένη ουσία δεν εκπέμπει καμία ενέργεια αυτούσια, όταν τα σωματίδια της συγκρούονται, παράγουν μια έκρηξη ακτινοβολίας γάμμα, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Επομένως, οι ερευνητές θεωρούν ότι η μυστηριώδης λάμψη ακτινοβολίας γάμμα προκαλούμενη από το εσωτερικό του δικού μας γαλαξία θα μπορούσε να αποκαλύψει ακριβώς πού «κρύβεται» η σκοτεινή ύλη.

Αν έχει δίκιο η συγκεκριμένη επιστημονική ομάδα, θα μπορούσε να είναι η πρώτη συγκεκριμένη απόδειξη ότι η σκοτεινή ύλη υπάρχει πραγματικά.





A mysterious excess of gamma rays in the middle of the Milky Way may come from dark matter particles smashing into one another and annihilating https://t.co/JGneVrFxjK — New Scientist (@newscientist) October 16, 2025

«Η σκοτεινή ύλη κυριαρχεί στο σύμπαν και συγκρατεί τους γαλαξίες», υπογράμμισε ο καθηγητής Joseph Silk, ένας από τους της μελέτης.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό και σκεφτόμαστε συνεχώς ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να την ανιχνεύσουμε», ανέφερε επίσης.

Οι ακτίνες γάμμα, και συγκεκριμένα το υπερβολικό φως που παρατηρούμε στο κέντρο του γαλαξία μας, θα μπορούσαν να είναι το πρώτο μας στοιχείο», είπε συμπληρωματικά.

Επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι η σκοτεινή ύλη είναι ένας αόριστος τύπος σωματιδίου που αποτελεί μεγάλο μέρος της επιπλέον μάζας που «λείπει» από τους περισσότερους γαλαξίες.

Αν και οι επιστήμονες μπορούν να παρατηρήσουν τις βαρυτικές επιδράσεις που δημιουργεί αυτή η κρυμμένη μάζα, η σκοτεινή ύλη δεν εκπέμπει καμία ενέργεια που να μπορεί να ανιχνευθεί από τα τηλεσκόπια μας.

Από το έτος 2008, ο δορυφόρος Fermi της NASA κατασκευάζει σιγά - σιγά μια εικόνα του Γαλαξία μας χρησιμοποιώντας ακτίνες γάμμα.

Όταν οι επιστήμονες εξέτασαν αυτή την εικόνα του γαλαξία με ακτίνες γάμμα, παρατήρησαν κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Το κέντρο του Γαλαξία μας φαινόταν να είναι γεμάτο με μια διάχυτη λάμψη ακτινοβολίας γάμμα που δεν φαινόταν να προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη πηγή.

Για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο, οι επιστήμονες πρότειναν δύο ανταγωνιστικές εξηγήσεις.

Είτε η λάμψη προκαλούνταν από τους περιστρεφόμενους πυρήνες των αστέρων που πεθαίνουν, είτε προκαλούνταν από τη σύγκρουση σκοτεινής ύλης.





Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Physical Review Letters, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπερυπολογιστές για να δημιουργήσουν έναν χάρτη της θέσης της σκοτεινής ύλης στον γαλαξία.

Αυτό που έκανε την προσέγγισή τους διαφορετική ήταν ότι έλαβαν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο Γαλαξίας μας.

«Έχουμε αυξήσει τις πιθανότητες να έχει ανιχνευθεί έμμεσα η σκοτεινή ύλη».

Εξακολουθεί να είναι πιθανό η ακτινοβολία γάμμα να παράγεται από περιστρεφόμενα αστέρια νετρονίων.

«Ο γαλαξίας μας σχηματίστηκε από ένα τεράστιο νέφος σκοτεινής ύλης», εξηγεί ο καθηγητής Silk.

«Η συνηθισμένη ύλη ψύχθηκε και έπεσε στις κεντρικές περιοχές, παρασύροντας μαζί της και κάποια σκοτεινή ύλη», λέει.

Για δισεκατομμύρια χρόνια, η σκοτεινή ύλη από αυτά τα άλλα συστήματα έλκονταν από τον πυκνό γαλαξιακό πυρήνα και ο αριθμός των συγκρούσεων αυξήθηκε.

Όταν ο καθηγητής Silk πήρε αυτές τις προσομοιώσεις και τις συνέκρινε με πραγματικές εικόνες του γαλαξία που τραβήχτηκαν από το Fermi, διαπίστωσε ότι οι προβλέψεις τους ταιριάζουν.

Αν και αυτό δεν αποτελεί ακόμη «αδιάσειστη απόδειξη» για την ύπαρξη σκοτεινής ύλης, δημιουργεί την δελεαστική πιθανότητα ότι η λάμψη των ακτίνων γάμμα προέρχεται πραγματικά από σκοτεινή ύλη.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο καθηγητής Silk είπε: «Το βασικό μας νέο αποτέλεσμα είναι ότι η σκοτεινή ύλη ταιριάζει με τα δεδομένα των ακτίνων γάμμα τουλάχιστον τόσο καλά όσο η αντίπαλη υπόθεση των αστέρων νετρονίων».

Ο καθηγητής Silk λέει ότι η «μεγάλη του ελπίδα» είναι ότι το Cerenkov Telescope Array που θα κατασκευαστεί σύντομα στη Χιλή θα μπορέσει να διευθετήσει τη διαμάχη μια για πάντα.

Αυτό θα είναι το πιο ισχυρό τηλεσκόπιο ακτίνων γάμμα στον κόσμο και θα έχει την ευαισθησία να ανιχνεύει τις μικροσκοπικές διαφορές μεταξύ των ακτίνων γάμμα που παράγονται από τη σκοτεινή ύλη και της ακτινοβολίας από περιστρεφόμενα αστέρια νετρονίων.

Εναλλακτικά, το τηλεσκόπιο θα μπορούσε να σαρώσει κοντινούς νάνους γαλαξίες, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελούνται κυρίως από σκοτεινή ύλη.

«Η ανίχνευση του ίδιου σήματος που βρήκε ο Fermi για το γαλαξιακό κέντρο θα επιβεβαίωνε την υπόθεση της σκοτεινής ύλης», δήλωσε καταληκτικά ο καθηγητής Silk.

Πηγή: skai.gr