Εκκληση στον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Δαμιανού, απευθύνουν ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας και οι Ευρωβουλευτές, Μιχάλης Χατζηπαντέλα και Γιώργος Γεωργίου, ζητώντας όπως η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θέσει ψηλά στην ατζέντα τα θέματα υγείας και, δη, την προώθηση μιας ολιστικής πολιτικής για καλύτερη πρόληψη, θεραπεία και φροντίδα κατά του καρκίνου.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της εκδήλωσης που διοργάνωσαν στη Λάρνακα, στις 4 Ιουλίου 2025, παρουσιάζοντας την πρόταση «Έκκληση της Λάρνακας», η οποία καλεί την κυπριακή Κυβέρνηση να ηγηθεί με φιλοδοξία και πνεύμα συνεργασίας στον τομέα της αντιμετώπισης του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ως εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας «Έκκληση της Λάρνακας», ο Δήμαρχος και οι δύο Ευρωβουλευτές που συμμετέχουν ενεργά στην Επιτροπή Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου «καλούν την Κυπριακή Δημοκρατία να δώσει ένα ανθρώπινο στίγμα στην ατζέντα της προεδρίας, προωθώντας πολιτικές για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του καρκίνου πέραν του 2027, για τη διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης για πρόληψη, έρευνα και φροντίδα και για την εξάλειψη των ανισοτήτων που επικρατούν στην Ε.Ε. όσον αφορά στην αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου».

Στην επιστολή που απευθύνουν στον Υπουργό Υγείας, «ο Δήμαρχος Λάρνακας και οι δύο Ευρωβουλευτές ζητούν να διευθετηθεί συνάντηση για να συζητηθούν, άμεσα, οι προτάσεις της «Έκκλησης της Λάρνακας», ώστε η Κυπριακή Προεδρία να αποτελέσει καταλύτη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Όπως σημειώνεται, η «Έκκληση της Λάρνακας» έχει ευρεία υποστήριξη, ενώνοντας μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εθνικούς βουλευτές, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, εκπροσώπους ασθενών και οργανισμούς από όλη την Ευρώπη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας «η πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών, Μιχάλη Χατζηπαντέλα και Γιώργου Γεωργίου, και του Δημάρχου της Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας κρίσιμης συζήτησης για τη ζωή χιλιάδων ασθενών».

Πηγή: ΚΥΠΕ