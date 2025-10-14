Γυμνοί τυφλοπόντικες. Αυτά τα παράξενα, χωρίς περίσσιο τρίχωμα, τρωκτικά που μοιάζουν, ενδεχομένως να κρύβουν το «κλειδί» για τη μακροζωία. Με βάση ρεπορτάζ του BBC, φαίνεται ότι αυτό το είδος τρωκτικού δείχνει ότι έχει αναπτύξει έναν μηχανισμό επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού του που θα μπορούσε να εξηγήσει τη μακροζωία τους.



Γυμνός τυφλοπόντικας και η μακροζωία του



Να σημειωθεί αρχικά, ότι αυτοί οι τυφλοπόντικες που ζουν σε λαγούμια έχουν μέγιστη διάρκεια ζωής σχεδόν τα 40 χρόνια, γεγονός που τους καθιστά τα μακροβιότερα τρωκτικά στον κόσμο.

Τα νέα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science, θα μπορούσαν επίσης να ρίξουν φως στο γιατί το συγκεκριμένο είδος είναι ανθεκτικό σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

Τα ζώα αυτά είναι ανθεκτικά στον καρκίνο, στη φθορά του εγκεφάλου όπως και του νωτιαίου μυελού, όπως και στην αρθρίτιδα. Αυτό το γεγονός είναι που «οδηγεί» πολλούς επιστήμονες στη καλύτερη κατανόηση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού τους.



Πώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο

Μελέτη που διεξήχθη υπό την ηγεσία μιας ομάδας της Πανεπιστημίου Τοντζι στη Σαγκάη της Κίνας, εστίασε στην επιδιόρθωση του DNA, μια φυσική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στα κύτταρα του οργανισμού μας. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι αλυσίδες του DNA, δηλαδή, τα γενετικά μας δομικά στοιχεία, υποστούν βλάβη, ενεργοποιείται ένας μηχανισμός κατά τον οποίο μια άλλη αλυσίδα DNA που δεν έχει υποστεί βλάβη χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την επιδιόρθωση της βλάβης.

Αξιοσήμαντο είναι ότι η συγκεκριμένα έρευνα επικεντρώθηκε σε μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη που εμπλέκεται σε αυτό το σύστημα ανίχνευσης και επιδιόρθωσης βλαβών. Όταν ένα κύτταρο ανιχνεύει τη βλάβη, μία από τις ουσίες που παράγει είναι μια πρωτεΐνη που ονομάζεται c-GAS. Αυτή η πρωτεΐνη παίζει διάφορους ρόλους, αλλά αυτό που σημείωσαν οι επιστήμονες είναι ότι στους ανθρώπους παρεμβαίνει και εμποδίζει τη διαδικασία με την οποία το DNA επανασυνδέεται.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η παρεμβολή μπορεί να προάγει τον καρκίνο και να μειώνει τη διάρκεια ζωής μας. Παρόλα αυτά, στους γυμνούς τυφλοπόντικες, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η ίδια ακριβώς πρωτεΐνη έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Στην ουσία, βοηθά τον οργανισμό να επιδιορθώσει τα νήματα του DNA και διατηρεί τον γενετικό κώδικα σε κάθε κύτταρο ανέπαφο.



«Η κορυφή του παγόβουνου»

Ο καθηγητής Γκάμπριελ Μπαλμούς παράλληλα μελετά την επιδιόρθωση του DNA και τη γήρανση στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Ο ίδιος, ανέφερε ότι η ανακάλυψη ήταν συναρπαστική και «η κορυφή του παγόβουνου» όσον αφορά την κατανόηση του γιατί αυτά τα ζώα ζουν τόσο εξαιρετικά μακρά ζωή.

«Μπορείτε να σκεφτείτε το cGAS ως ένα βιολογικό κομμάτι Lego, το ίδιο βασικό σχήμα στους ανθρώπους και στους γυμνούς τυφλοπόντικες, αλλά στην έκδοση των τυφλοπόντικων μερικά συνδετικά στοιχεία έχουν αναστραφεί, επιτρέποντάς του να συναρμολογήσει μια εντελώς διαφορετική δομή και λειτουργία» ανέφερε στην συνέχεια.

Μετά από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, εξήγησε ο καθηγητής Μπαλμούς, οι γυμνοί τυφλοπόντικες φαίνεται να έχουν επανασυνδέσει την ίδια οδό και «να την έχουν χρησιμοποιήσει προς όφελός τους».

Ο Μπαλμούς έιπε ακόμη «αυτή η ανακάλυψη εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα: πώς η εξέλιξη «επαναπρογραμμάτισε» την ίδια πρωτεΐνη ώστε να λειτουργεί αντίστροφα; Τι άλλαξε; Και είναι αυτό μια μεμονωμένη περίπτωση ή μέρος ενός ευρύτερου εξελικτικού μοτίβου;»

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι επιστήμονες θέλουν να μάθουν τι μπορούν να αντλήσουν από αυτά τα τρωκτικά για να βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία και να παρατείνουν την ποιότητα ζωής με την πάροδο της ηλικίας.

«Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να αναστρέψουμε τη βιολογία του γυμνού τυφλοπόντικα», δήλωσε ο καθηγητής Μπαλμούς. Καταληκτικά, όπως αναφέρει και ο Μπαλμούς ίσως η ιατρική κοινότητα καταφέρει να προσφέρει κάποιες πολύ αναγκαίες θεραπείες για την ανθρώπινη κοινωνία, αξιοποιώντας μελέτες του γυμνού τυφλοπόντικα.



Πηγή: BBC