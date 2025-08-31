Ένας δεινόσαυρος που χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους «πιο παράξενους» που έχουν βρεθεί ποτέ, διέθετε ένα περίτεχνο οπλοστάσιο αποτελούμενο από μακριά οστεώδη καρφιά και ουρά-όπλο, σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature.

Ο Spicomellus, που έζησε στη Γη πριν από 165 εκατομμύρια χρόνια, είναι ο παλαιότερος αγκυλόσαυρος στον κόσμο. Οι αγκυλόσαυροι είναι μια ομάδα φυτοφάγων δεινοσαύρων και τα σώματά τους μοιάζουν με δεξαμενές.

Η εικόνα των παλαιοντολόγων για τον Spicomellus βασίστηκε σε ένα μόνο οστό πλευράς που βρέθηκε στο Μαρόκο το 2019.

Ωστόσο, τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα λείψανα βοήθησαν τους επιστήμονες να σχηματίσουν μια πιο σαφή εικόνα του ασυνήθιστου δεινοσαύρου.

Τα απολιθώματα έδειξαν ότι είχε οστεώδη καρφιά συγχωνευμένα σε όλα τα πλευρά του - κάτι που δεν έχει ξαναδεί κανείς σε κανένα άλλο σπονδυλωτό είδος που ζει ή εξαφανίζεται, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο Ρίτσαρντ Μπάτλερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και συν-επικεφαλής του έργου, χαρακτήρισε τα απολιθώματα μια «απίστευτα σημαντική ανακάλυψη».

«Ο Spicomellus είναι ένας από τους πιο παράξενους δεινόσαυρους που έχουμε ανακαλύψει ποτέ», είπε.

Η καθηγήτρια Σουζάνα Μέιντμεντ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου δήλωσε ότι η θωράκιση εξελίχθηκε αρχικά για αμυντικούς σκοπούς, αλλά πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε αργότερα για προσέλκυση συντρόφων και για επίδειξη στους αντιπάλους.

«Ο Spicomellus είχε μια ποικιλία από πλάκες και καρφιά που εκτείνονταν από όλο το σώμα του, συμπεριλαμβανομένων καρφιών λαιμού μήκους ενός μέτρου, τεράστιων καρφιών που προεξείχαν προς τα πάνω πάνω από τους γοφούς και μιας ολόκληρης σειράς από μακριά, σαν λεπίδες καρφιά, κομμάτια θωράκισης που αποτελούνται από δύο μακριά καρφιά και πλάκες κάτω από τον ώμο», είπε.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο σε κανένα ζώο», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ