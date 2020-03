Ν. Χριστοδουλίδης: «#IStandWithGreece» - Η Κύπρος στηρίζει πλήρως την Ελλάδα

Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδας, Νίκος Χριστοδουλίδης και Νίκος Δένδιας, με τον Κύπριο Υπουργό να εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση στα ελληνικά σύνορα και πλήρη υποστήριξη στις αποφάσεις των ελληνικών αρχών.

I spoke again today with my colleague @NikosDendias. The situation on #Greek border, both on land & at sea, is of deep concern. European solidarity must go beyond words - #EU's credibility is at stake. #Cyprus fully supports the decisions of Greek authorities.#IStandWithGreece