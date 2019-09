Αφίσα στη Νέα Υόρκη αποκαλεί δικτάτορα τον Ερντογάν (vid)

Ξεμπρόστιασμα Ερντογάν στη Νέα Υόρκη με αφίσα που τον αποκαλεί δικτάτορα.

Αφίσα κρεμασμένη σε φορτηγό αποκαλεί τον Ερντογάν δικτάτορα της Τουρκίας και κάνει τον γύρο της Νέας Υόρκης αλλά και του διαδικτύου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος βρίσκεται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη επιχειρώντας μεταξύ άλλων να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αφίσα, γράφει επίσης ότι ο Ενρτογάν αποτελεί τον νούμερο 1 διώκτη δημοσιογράφων στο κόσμο. Συγκεκριμένα, γράφει ότι 177 δημοσιογράφοι είναι στη φυλακή, 167 είναι αυτοεξόριστοι και 34 ξένοι δημοσιογράφοι έχουν γίνει στόχοι δολοφονίας. Επίσης, χιλιάδες δημοσιογράφοι έχουν χάσει την δουλειά τους, εκατοντάδες ΜΜΕ έχουν κλείσει μεταξύ των οποίων 63 εφημερίδες, 34 τηλεοπτικοί σταθμοί, 33 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 29 εκδοτικοί οίκοι, 20 περιοδικά και 6 ειδησεογραφικά πρακτορεία.

While Turkish President #Erdogan in New York for #UNGA , the truck ad in New York highlights how his gov't has jailed 177 journalists, forced 167 into exile, shut down and seized over 150 media outlets in #Turkey. pic.twitter.com/4B1gYfpV7w