Δικηγόρος Τράμπ καρφώνει Μπάιντεν για ξέπλυμα μέσω Κύπρου

Ο Ρούντι Τζουλιάνι, δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε μέσω twitter δριμεία κριτική στον γιο του τέως Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Jo Biden για τις σχέσεις του με Ουκρανία και ξέπλυμα χρήματος εμπλέκοντας μάλιστα και την Κύπρο.

Ο Τζουλιάνι, ξεδίπλωσε τις σχέσεις του υιού Biden με την Ουκρανία, κατηγορώντας το Κίεβο για ξέπλυμα ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ του H.Biden. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι η κυβέρνηση Ομπάμα έκανε τα στραβά μάτια όταν ακόμη το σκάνδαλο αυτό, όπως χαρακτηρίζει την όλη υπόθεση, βρισκόταν στα σπάργανα.

Στο πρώτο του tweet ο Τζουλιάνι είπε ότι «ο γιος Biden έλαβε τα 3 εκατομμύρια ως εφάπαξ πληρωμή μέσω μιας διαδρομής Λετονία – Κύπρος και στο τέλος ΗΠΑ. Όταν ο Εισαγγελέας ρώτησε την Κύπρο για το ποσό αυτό, του ανέφεραν ότι η αμερικανική πρεσβεία είχε δώσει εντολή να μην δοθεί το εν λόγω ποσό. Ο Εισαγγελέας που όδευε τόσο πολύ κοντά στον Biden και τον γιο του, απολύθηκε"

NEW FACT: One $3million payment to Biden’s son from Ukraine to Latvia to Cyprus to US. When Prosecutor asked Cyprus for amount going to son, he was told US embassy (Obama’s) instructed them not to provide the amount. Prosecutor getting too close to son and Biden had him fired. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 23, 2019

«Αν το Δημοκρατικό κόμμα δεν ζητήσει έρευνα για τα εκατομμύρια των Biden από την Ουκρανία και την Κίνα, τότε θα το καρπωθούν», είπε σε tweet του ο Τζουλιάνι.

If Dem party doesn’t call for investigation of Bidens’ millions from Ukraine and billions from China, they will own it. Bidens’ made big money selling public office. How could Obama have allowed this to happen? Will Dems continue to condone and enable this kind pay-for-play? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 23, 2019

«Οι Biden έκαναν πολλά λεφτά ευρισκόμενοι σε δημόσιο αξίωμα. Πως ο Ομπάμα το επέτρεψε αυτό; Θα συνεχίζουν οι Δημοκρατικοί να εγκρίνουν και να επιτρέπουν αυτό το παιχνίδι;», διερωτήθηκε σ’ άλλο tweet.

Did Obama know that his VP, the one he put in charge of giving billions to Ukraine, had a son who was making millions on the board of one of the most corrupt companies in Ukraine. Biden’s boss had stolen $5b from Ukraine and was a fugitive. Did Obama know? Did he approve? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 23, 2019

«Ο Ομπάμα ήξερε ότι ο Αντιπρόεδρός του, είχε έναν γιο ο οποίος έκανε εκατομμύρια όντας στο Δ.Σ μιας εταιρείας που κατηγορείται για διαφθορά στην Ουκρανία;», γράφει σ’ άλλο tweet ο Τζουλιάνι.