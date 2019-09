Ο ΠτΔ συναντήθηκε με στελέχη της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής στη Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και για να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με κύριο αντικείμενο την ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, είχε στις 22 Σεπτεμβρίου, συνάντηση με στελέχη της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής.

Μετά τη συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα συνάντηση με τον επικεφαλής και αντιπροσωπεία της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής (AJC). Ο Πρόεδρος δέχθηκε τον κ. Ντέιβιντ Χάρις και τους συνεργάτες του σε μια συνάντηση αρκετά σημαντική, αφού η Επιτροπή είναι από τις πιο σημαντικές οργανώσεις του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ και έχει μια μακρά σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Κυπριακό και την προσπάθεια που κάνει και τη στήριξη που περιμένουμε να βρούμε από φίλους της Κύπρου. Τη συνάντηση απασχόλησαν και οι συνεχώς αναπτυσσόμενες σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ.

Έγινε, επίσης, ενημέρωση και για την τριμερή συνεργασία και για τις πολύ στενές σχέσεις της Κύπρου με το Ισραήλ. Αναμένουμε ότι στη συνέχεια με τον δικό της τρόπο, η Επιτροπή θα συμβάλει, όπως είπε και ο κ. Χάρις, στην προσπάθεια για την ανάπτυξη των σχέσεων με το Ισραήλ, για τη σταθερότητα στην περιοχή μας, άρα, λοιπόν, και για την απομάκρυνση των απειλών και των παραβιάσεων της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Χάρις ήταν ενήμερος και μίλησε για τις παραβιάσεις αυτές, τις οποίες καταδικάζουν».

It is always a great pleasure to meet the American Jewish Committee. I wish to express my appreciation for the excellent cooperation between #Cyprus and @AJCGlobal all these years. A cooperation with significant results in furthering Cyprus’ relations with #Israel and the #US. pic.twitter.com/HekPaet9sp