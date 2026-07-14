Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρέστη την Τρίτη στους εορτασμούς για την Εθνική Ημέρα της Γαλλίας, στο Παρίσι, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχθηκε τον χαιρετισμό της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Στην παρέλαση συμμετείχε επίλεκτο άγημα της Εθνικής Φρουράς μαζί με τον Αρχηγό της Δύναμης, Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας, η φετινή παρέλαση ήταν αφιερωμένη στη «στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης», αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, καθώς και της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων για αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Σημειώνεται ότι στις εκδηλώσεις συμμετείχαν περίπου 30 Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της «Συμμαχίας των Προθύμων», ενώ στην έναρξη της παρέλασης συμμετείχαν στρατιωτικά αγήματα από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Προστίθεται ότι την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε επίλεκτο άγημα της Εθνικής Φρουράς, το οποίο παρήλασε υπό την κυπριακή σημαία στα Ηλύσια Πεδία. «Η παρουσία του κυπριακού αγήματος, ύστερα από πρόσκληση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας και συνιστά έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας, καθώς και της συνεχώς ενισχυόμενης συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας», τονίζεται.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι «η φετινή στρατιωτική παρέλαση περιλάμβανε τη συμμετοχή 6.686 στρατιωτικών, 315 στρατιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων, 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 193 έφιππων, προβάλλοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τη στενή συνεργασία τους με τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας στην Ευρώπη».

«Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις φετινές εκδηλώσεις αποτελεί ακόμη μία απτή απόδειξη των εξαιρετικών διμερών σχέσεων με τη Γαλλία, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω και μέσω της υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης τον περασμένο Δεκέμβριο», υπογραμμίζεται. Παράλληλα, σημειώνεται ότι «η εν λόγω συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδεικνύει την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της σταθερότητας και της συλλογικής άμυνας».

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) αναφέρει ότι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Εθνική Εορτή της 14ης Ιουλίου 1789, στο Παρίσι, μετά από πρόσκληση του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Πτέραρχου Φαμπιάν Μαντόν.

Επισημαίνεται ότι ο Αρχηγός ΕΦ παρακολούθησε την στρατιωτική παρέλαση στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στην οποία συμμετείχε άγημα σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και πεζοπόρο ένοπλο τμήμα της Εθνικής Φρουράς, συνολικής δύναμης 23 ατόμων.

«Η συμμετοχή στους εορτασμούς της Γαλλικής Δημοκρατίας για δεύτερη φορά, μετά το 2007, καταδεικνύει την ιστορική φιλία των δύο λαών και το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας», υπογραμμίζεται.

«Κατά την επίσκεψη, ο Αρχηγός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του, στην οποία συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα, η προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ