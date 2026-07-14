Τη σημασία της διατήρησης των δεσμών της νέας γενιάς της διασποράς με τις ρίζες, την ιστορία και την κουλτούρα της Κύπρου υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, υποδεχόμενη σήμερα ομάδα ομογενών μαθητών και μαθητριών από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, καλώντας τους να λειτουργούν ως «πρεσβευτές» της Κύπρου στις χώρες διαμονής τους.

Η επίσκεψη των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων δράσεων της Υπηρεσίας Κυπρίων Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Καλωσορίζοντας τους νέους, η κ. Δημητρίου τους κάλεσε να λειτουργούν ως «πρεσβευτές» της Κύπρου στις χώρες διαμονής τους. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ενίσχυση των δεσμών με τους απανταχού ομογενείς αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη Βουλή, καθώς οι επαφές αυτές προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες για διάλογο γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά της διασποράς.

Προστίθεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι «πρώτιστος στόχος είναι η επανένωση της Κύπρου, μέσω μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης, στη βάση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».

Η κ. Δημητρίου προέβη σε έναν παραλληλισμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας που βιώνουν σήμερα οι Ουκρανοί αποτελούν βιώματα και των Κυπρίων λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής. Υπερασπιζόμαστε, είπε, «με συνέπεια το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και προωθούμε τον διάλογο και τη συνεργασία, ως πολύτιμα εργαλεία για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας».

Όπως αναφέρεται, η κ. Δημητρίου ενημέρωσε επίσης τους μαθητές για τον ρόλο και τη λειτουργία του νομοθετικού σώματος, καθώς και για σημαντικά νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που προωθούνται και τα οποία, όπως επισήμανε, και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και ειδικότερα των νέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ