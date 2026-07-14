Με αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο Γιώργος Παμπορίδης παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που προκάλεσε σημερινό δημοσίευμα του Reporter, σύμφωνα με το οποίο πηγές προσκείμενες στον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, υποστήριζαν ότι η προτεραιότητα όλων θα πρέπει να είναι η επίλυση του Κυπριακού και όχι οι διεργασίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι συμφωνεί «πλήρως με τον Αβέρωφ (ή έστω τις "πηγές προσκείμενες..." σε αυτόν)», επισημαίνοντας πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός ιδρύθηκε για να υπηρετεί τον στόχο της επίλυσης του Κυπριακού και ότι το εθνικό ζήτημα οφείλει να υπερισχύει κάθε άλλης πολιτικής επιδίωξης.

Στη συνέχεια, ωστόσο, άφησε σαφείς αιχμές για όσους –όπως υποστήριξε– έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028.

«Κι αυτό περιλαμβάνει τους πάντες. Και όσους μαζεύουν γύρω τους συμβούλους και επιτελείς τάσσοντας υπουργικούς θώκους. Και όσους στήνουν εκλογικά επιτελεία και δεξιώνονται ολημερίς κομματικά στελέχη. Η Κύπρος είναι μικρή για να κρυβόμαστε...», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι όλοι θα κριθούν από τη στάση τους στο Κυπριακό, με πρώτη την ίδια την Κυβέρνηση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι κανείς δεν θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει το εθνικό θέμα για επικοινωνιακούς ή πολιτικούς σκοπούς.

«Εύχομαι πως κανένας δεν θα βρεθεί να παίξει με το Κυπριακό για να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς του τακτικισμούς. Όποιος το επιχειρήσει θα έχει βαρύτατες ευθύνες και εμένα τουλάχιστον θα με έχει απέναντι, όποιος και αν είναι», ανέφερε.



