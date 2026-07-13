Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, συμμετείχε τη Δευτέρα στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, πρόκειται για το πρώτο Συμβούλιο μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας και υπό τη νέα Ιρλανδική Προεδρία. Στην παρέμβασή της, η Υπουργός συνεχάρη την Ιρλανδία για την ανάληψη των καθηκόντων της και ανέφερε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της αλιείας.

Στρατηγική για το ζωικό κεφάλαιο και πρωτεΐνες

Κατά τη συζήτηση για τη Στρατηγική της ΕΕ για το ζωικό κεφάλαιο και το Σχέδιο Δράσης για τις πρωτεΐνες, η δρ Παναγιώτου ανέφερε ότι οι δύο πρωτοβουλίες αποτελούν κεντρικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενδυνάμωση της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η επιτυχία των πρωτοβουλιών αυτών, προϋποθέτει επαρκή χρηματοδότηση, ουσιαστική ευελιξία και σεβασμό στις εθνικές ιδιαιτερότητες, χωρίς να επιβαρύνονται μονομερώς οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Αναφερόμενη στις ανάγκες της Κύπρου ως νησιωτικού κράτους, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της βιοασφάλειας, της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ζωικών ασθενειών. Έκανε επίσης αναφορά στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους κτηνοτρόφους, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες απαιτήσεις και αυξημένες πιέσεις.

Ο ρόλος των γυναικών στη γεωργία

Η κ. Παναγιώτου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των γυναικών στη γεωργία, σημειώνοντας ότι η ανακήρυξη του 2026 ως Διεθνούς Έτους της Γυναίκας Αγρότισσας, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της ανάγκης ενίσχυσης της παρουσίας και της φωνής των γυναικών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι γυναίκες αγρότισσες συμβάλλουν καθοριστικά στην επισιτιστική ασφάλεια, την προώθηση της καινοτομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Τόνισε επίσης την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση, τη γη και την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Γεωγραφικές Ενδείξεις και εμπόριο

Στα γεωργικά θέματα που συνδέονται με το εμπόριο, η Υπουργός ανέδειξε τη στρατηγική σημασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων ως πλεονεκτήματος της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι οι Γεωγραφικές Ενδείξεις προστατεύουν την αυθεντικότητα και την ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, στηρίζουν τους παραγωγούς και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Η Υπουργός επανέλαβε ότι η Κύπρος θεωρεί πως η προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, μέσω δεσμευτικών διατάξεων και αποτελεσματικών μηχανισμών εφαρμογής, ώστε να αντιμετωπίζονται φαινόμενα απομίμησης και παράνομης χρήσης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, με την ενεργό συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές συζητήσεις, η Κύπρος συνεχίζει να στηρίζει πολιτικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα.



Πηγή: ΚΥΠΕ