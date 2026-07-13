Ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, διαχείρισης μεταναστευτικών προκλήσεων, συνεργασίας στους τομείς της επιβολής του νόμου και της ανταλλαγής πληροφοριών συζήτησε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, με τον Υφυπουργό Στρατηγικής Πολιτικής και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Rob Law. Οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν, επίσης, για την ένταξη της Κύπρου στο Πρόγραμμα Απαλλαγής Θεωρήσεων (Visa Waiver) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Υφυπουργού, ο κ. Law επισκέπτεται την Κύπρο στο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιεί στην ευρύτερη περιοχή, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υφυπουργό του DHS, John Gountanis.

"Η επίσκεψη του κ. Law στην Κύπρο αντανακλά το υψηλό επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τη βούληση των δύο χωρών να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος", αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου της Υφυπουργού.

Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε το επίπεδο των εξαιρετικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, διαχείρισης μεταναστευτικών προκλήσεων, συνεργασίας στους τομείς της επιβολής του νόμου και της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και στην ευρύτερη συμβολή της Κύπρου ως αξιόπιστου και προβλέψιμου εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Πική και ο κ. Law συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη σημασία του στενού συντονισμού μεταξύ ομονοουσών χωρών και εταίρων.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι προέβησαν σε ανασκόπηση της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου–ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας συνόρων, ανταλλαγής πληροφοριών και κινητικότητας πολιτών.

Αναφορικά με την προοπτική ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πρόγραμμα Visa Waiver των ΗΠΑ, σημειώνεται ότι επαναβεβαιώθηκε ότι η Κύπρος έχει ολοκληρώσει τα απαιτούμενα τεχνικά κριτήρια, ενώ η περαιτέρω εξέταση του ζητήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες των ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας αυτής στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής σχέσης Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η ασφάλεια κρίσιμων υποδομών και η αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, οι οποίοι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη συλλογική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των κρατών.

Η κ. Πική εξέφρασε τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες προς όφελος της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή.

Όπως σημειώνεται, κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Law θα έχει επίσης συναντήσεις με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη, τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, εκπροσώπους της Αστυνομίας Κύπρου και άλλους αρμόδιους κρατικούς αξιωματούχους.

Πηγή: ΚΥΠΕ