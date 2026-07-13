Την αναλυτική κατάσταση Εσόδων και Εξόδων για τις Βουλευτικές εκλογές απέστειλε στον Έφορο Εκλογών, το ΑΚΕΛ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή τυ το κόμμα, το σύνολο των εξόδων ανήλθε στις €738.450,01, ενώ τα έσοδα από εισφορές ανήλθαν στις €194.500.

«Οι υποψήφιοι Βουλευτές του «ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία» δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε προσωπικά έξοδα. Όλα τα έξοδα των εκλογών έχουν αναληφθεί αποκλειστικά από το ΑΚΕΛ», σημειώνει το κόμμα.

Η σχετική κατάσταση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του κόμματος www.akel.org.cy .