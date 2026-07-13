Την εξαμηνιαία έκθεσή της για τις υποχρεώσεις και τις ενέργειες που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας απέστειλε τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο η Επίτροπος Νομοθεσίας Σοφία Κλεόπα Χατζηκυριάκου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας, η έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026 και περιλαμβάνει ενοποιημένη κατάσταση επισημάνσεων που αφορούν το Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργούς, Υφυπουργούς, αξιωματούχους, υπηρεσίες και τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.

Η Επίτροπος παρακολουθεί συστηματικά τους νέους νόμους και κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, περιλαμβανομένων νόμων που κυρώνουν διεθνείς συνθήκες, και ενημερώνει γραπτώς τα αρμόδια όργανα για τις υποχρεώσεις και τις ενέργειες που προκύπτουν.

Στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των επισημάνσεων, ενώ στην εξαμηνιαία έκθεση περιλαμβάνονται τόσο οι νέες υποχρεώσεις όσο και παλαιότερες εκκρεμότητες για τις οποίες δεν έχει ακόμη υπάρξει συμμόρφωση.

Όπως αναφέρεται, στόχος είναι να υποβοηθείται η εκτελεστική εξουσία στον έγκαιρο εντοπισμό και στην υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται, ώστε να εφαρμόζονται οι νόμοι και οι κανονισμοί και να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.

Η Επίτροπος προχώρησε, επίσης, σε αναθεώρηση της μορφής της έκθεσης, ώστε να αποτυπώνονται με πιο εύχρηστο τρόπο οι συνολικές εκκρεμότητες κάθε αρμόδιου οργάνου και η πορεία υλοποίησής τους.

Η έκθεση κοινοποιείται και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ