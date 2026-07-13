Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε τον διορισμό του Δημήτρη Δημητρίου στη θέση του Ειδικού Συμβούλου της παράταξης για θέματα Δημόσιας Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων, στο πλαίσιο της αξιοποίησης στελεχών που συμμετείχαν στην πρόσφατη εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, η πρόεδρος της παράταξης, Αννίτα Δημητρίου, προχώρησε στην τοποθέτηση του αριστίνδην υποψηφίου Δημήτρη Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στην καθημερινότητά τους, μέσα από σοβαρές πολιτικές πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον νέο Ειδικό Σύμβουλο για τη συμβολή του στο εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία και οι γνώσεις του θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επεξεργασία καίριων και εφαρμόσιμων προτάσεων πολιτικής στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι, έπειτα από τη μακρόχρονη πορεία του στην Αστυνομία, επιθυμεί να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις του προς όφελος της παράταξης. Όπως σημείωσε, η δημόσια ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων δεν αποτελούν πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά ζήτημα ευθύνης που απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό με επίκεντρο την προστασία του πολίτη.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση σύγχρονων και ρεαλιστικών προτάσεων πολιτικής για τα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων.