Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρέτισε την απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ursula von der Leyen, να διορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Raffaele Fitto, ως Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η επιλογή ενός τόσο υψηλόβαθμου Ευρωπαίου αξιωματούχου καταδεικνύει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ετοιμότητά της να διαδραματίσει πιο ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι ο διορισμός αποτελεί αποτέλεσμα της στρατηγικής που ακολούθησε η Κυπριακή Δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας πως αυτή αποτυπώθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024 και ενισχύθηκε με την κοινή επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο του 2025.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επιδίωξη για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον διορισμό Ευρωπαίου απεσταλμένου αποτελούσε εξαρχής βασικό στόχο της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από ορισμένες πλευρές, η συγκεκριμένη προσέγγιση αναγνωρίζεται πλέον ως θετική και ουσιαστική.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει τα μέσα που διαθέτει. Πρόσθεσε ακόμη ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις συνδέεται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό και μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για μια αμοιβαία επωφελή πορεία.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η συνέπεια και η μεθοδική εφαρμογή της στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνδυασμό με τη σταθερή προσήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, έχουν δημιουργήσει νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Λευκωσία θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και ιδιαίτερα η Τουρκία, θα επιδείξουν την απαιτούμενη πολιτική βούληση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε, τέλος, τις ευχαριστίες του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθοριστικό της ρόλο, το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για το Κυπριακό και τον συνεχή συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία.

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