Η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών σε σχολικές μονάδες δεν είναι κάτι αρνητικό, εφόσον υπάρχει πρόβλημα με υπερπληθυσμό μαθητών ή είναι σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης των υφιστάμενων κτιρίων, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, τη Δευτέρα.

«Μέχρι να χτιστούν τα νέα σχολεία και μέχρι να έχουμε τις νέες εγκαταστάσεις βελτιωμένες, θα πρέπει να έχουμε κατάλληλες αίθουσες προκατασκευασμένες με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των παιδιών», σημείωσε η Υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία καταγράφει εκτεταμένη χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών σε δημόσια σχολεία, εντοπίζοντας σοβαρές αδυναμίες στον σχεδιασμό, την εποπτεία και τη διαχείριση των σχολικών υποδομών.

Η κ. Μιχαηλίδου χαιρέτισε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις προκατασκευασμένες αίθουσες σε σχολικές μονάδες, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο την έχει δει και έχει υποβάλει και τη θέση του, η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται αυτούσια στο παράρτημα της έκθεσης. Όπως εξήγησε, η έκθεση αναγνωρίζει την αναγκαιότητα χρήσης προκατασκευασμένων αιθουσών και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε αυτές να μην καταστούν μόνιμης χρήσης.

Διαβάστε επίσης: Ελεγκτική: Οι λυόμενες αίθουσες έγιναν μόνιμη πολιτική στα σχολεία

«Θέλω να τονίσω ότι για εμάς είναι ένα σημαντικό εργαλείο για βελτίωση όλες οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», είπε η Υπουργός Παιδείας, κάνοντας λόγο για εξαιρετική συνεργασία της ΕΥ με το Υπουργείο και προσθέτοντας ότι οι εκθέσεις είναι οδοδείκτης για τις πολιτικές του Υπουργείου.

«Εργαζόμαστε συγκεκριμένα προς υλοποίηση όλων των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι έχει εκπονηθεί πλάνο για το πόσες αίθουσες χρειάζονται, πότε και γιατί. «Γιατί το να έχεις προκατασκευασμένη αίθουσα δεν είναι αρνητικό, εκεί όπου έχεις υπερπληθυσμό, γιατί εξυπηρετείς την υλοποίηση των πολιτικών», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

«Για παράδειγμα έχουμε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, έχουμε υπερπληθυσμό σε συγκεκριμένες περιοχές», συνέχισε, σημειώνοντας ότι «μέχρι να χτιστούν τα νέα σχολεία και μέχρι να έχουμε τις νέες εγκαταστάσεις βελτιωμένες, θα πρέπει να έχουμε κατάλληλες αίθουσες προκατασκευασμένες με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των παιδιών».

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες ασφάλειας στις εν λόγω αίθουσες, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι εκδόθηκε εγκύκλιος των Τεχνικών Υπηρεσιών προς όλες τις σχολικές εφορίες με σαφείς οδηγίες για να επισκεφθούν ένα προς ένα τα σχολεία που έχουν υπό την ευθύνη τους και να δουν όλες τις αίθουσες, όχι μόνο τις προκατασκευασμένες, για ζητήματα ασφάλειας, με στόχο να λύνονται αυτά επί τόπου, χωρίς προέγκριση, και με το Υπουργείο να καλύπτει οποιοδήποτε κόστος.

«Έχουμε ήδη προχωρήσει με νέα κτίρια την τελευταία τριετία που είμαστε εδώ, έχουμε ήδη εκπονήσει πλάνο», είπε η Υπουργός, αναφέροντας ενδεικτικά ότι «για την επόμενη τριετία αξιοποιούμε €60 εκατομμύρια στο τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο, άρα στους προϋπολογισμό του κράτους, και άλλα τόσα λεφτά από πόρους ευρωπαϊκούς όχι μόνο για νέα κτίρια (νέες τεχνικές σχολές, λύκεια, δημοτικά σε όλη την Κύπρο), που είναι στοχευμένες ανάγκες και στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων, αλλά προχωρούμε και με επεκτάσεις και με βελτιώσεις κτιρίων».

Υπογράμμισε, επίσης, «ότι για δεκαετίες είχαν εγκαταλειφθεί τα σχολικά κτίρια, χρειάζονται άμεσα ενέργειες και αυτές κάνουμε εδώ και τρία χρόνια και τις κάνουμε ακόμα πιο εντατικοποιημένα στην επόμενη τριετία μέσω και του κρατικού προϋπολογισμού».

Πηγή: ΚΥΠΕ