Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και στέλεχος του ΔΗΣΥ, Γιάννης Καρούσος, με ανακοίνωσή του επικρίνει την Κυβέρνηση για τον αποκλεισμό, όπως αναφέρει, της επαρχίας Αμμοχώστου από τις πρόσφατες εξαγγελίες για έργα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Στην ανακοίνωσή του σημειώνει ότι, παρά τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας για υλοποίηση έργων «σε κάθε επαρχία» και δημιουργία υποδομών «για κάθε πολίτη», στις ανακοινώσεις δεν περιλαμβάνεται καμία νέα επένδυση που να αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ή άλλη δημόσια δομή υγείας της επαρχίας.

Ο κ. Καρούσος υποστηρίζει ότι η επαρχία Αμμοχώστου δεν μπορεί να παραμένει εκτός του κρατικού σχεδιασμού, επισημαίνοντας πως το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά τη θερινή περίοδο οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα, καλεί την Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η επαρχία δεν περιλαμβάνεται στις νέες επενδύσεις, εάν θεωρεί ότι οι υφιστάμενες υποδομές επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, καθώς και ποια έργα προγραμματίζονται, με ποιο κόστος και ποιο χρονοδιάγραμμα.

Καταλήγοντας, ο κ. Καρούσος αναφέρει ότι οι πολίτες της επαρχίας Αμμοχώστου δικαιούνται ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για έργα σε κάθε επαρχία όταν, όπως αναφέρει, η Αμμόχωστος απουσιάζει από τις σχετικές εξαγγελίες. Παράλληλα, ζητεί συγκεκριμένες απαντήσεις και την προώθηση έργων για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην επαρχία.