Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μια λύση του κυπριακού προβλήματος, που να διασφαλίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, είπε, την Κυριακή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο μνημόσυνο πεσόντων κατά την τουρκική εισβολή της κοινότητας Κάμπου.

Σημειώνοντας το ανεκπλήρωτο χρέος απέναντι στην πατρίδα και στους ηρωικούς νεκρούς, ο κ. Πάλμας είπε ότι "έχουμε ιστορικό και εθνικό καθήκον να συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα που διεξάγουμε, μέχρι να επιτύχουμε την πολυπόθητη απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας".

Όπως είπε, "οφείλουμε με σύνεση και σωφροσύνη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουμε μέχρι να καταλήξουμε σε μια λύση του κυπριακού προβλήματος, που να διασφαλίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Μια λύση που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και θα διασφαλίζει, μέσα σε συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και προόδου το μέλλον του συνόλου του κυπριακού λαού".

Αναφερθείς στους ήρωες Ιωάννη Αχιλλέως, Ανδρέα Γιωργαλίδη, Άρη Μαυροσκούφη, Χρίστο Καλαϊτζιή, Χριστάκη Χριστοδουλίδη, Θεμιστοκλή Δράκο, Ευάγγελο Ευρυπίδη, Χαράλαμπο Φαντάρο, Θεοχάρη Κιμή και Χαράλαμπο Αντωνίου, ο Υπουργός είπε ότι τα πεδία μαχών στα οποία αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους "αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της μαχητικότητας και του υψηλού ηρωισμού τους".

Πρόσθεσε, επίσης, την ευθύνη που έχουμε για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων κατοίκων της κοινότητας: του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, του Ανδρέα Χριστοφόρου και του Θεοφάνη Ορφανού, αλλά και όλων των αγνοούμενων συμπατριωτών μας, ώστε να παύσει πλέον να υφίσταται η τραγική αυτή πτυχή της τουρκικής εισβολής.

Όπως είπε ο Υπουργός, "με την ανδρεία και το ψυχικό τους σθένος, υπό δραματικές και αντίξοες συνθήκες, σε μια πατρίδα που προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε, αναδείχθηκαν σε πρότυπα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας".

Πηγή: ΚΥΠΕ