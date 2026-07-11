Είναι καθοριστική η γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας κι αυτό το βλέπει ο ίδιος καθημερινά ως Υπουργός Εργασίας, δήλωσε ο Μαρίνος Μουσιούττας μιλώντας την Παρασκευή στην τελετή αποφοίτησης του Larnaca College.

Πρόσθεσε ότι η οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν αναζητούν απλώς κατόχους τίτλων, αναζητούν ανθρώπους με ήθος, με δεξιότητες και με διάθεση να προσφέρουν.

Η Κύπρος πρόσθεσε, χρειάζεται αποφοίτους που δεν θα περιμένουν παθητικά μια θέση εργασίας, αλλά που θα δημιουργούν αξία, θα καινοτομούν και θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την πρόοδο του τόπου μας.

Σε αυτή την προσπάθεια, συνέχισε, όπου ο ρόλος των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης είναι θεμελιώδης, το Larnaca College έχει αποδείξει έμπρακτα ότι στέκεται στο ύψος αυτής της αποστολής. Με σοβαρότητα, με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, πρόσθεσε, έχει διαμορφώσει μια ακαδημαϊκή ταυτότητα που του επιτρέπει να βρίσκεται σε διαρκή και παραγωγικό διάλογο με τις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές εξελίξεις της εποχής μας.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι η πιο εύγλωττη απόδειξη της επιτυχημένης πορείας του κολλεγίου είναι η επιτυχής αξιολόγηση του πτυχίου νοσηλευτικής, ένα επίτευγμα που το καθιστά το πρώτο κολλέγιο που κατακτά μια τέτοια αναγνώριση. Σε μια χώρα που έχει διαρκή ανάγκη από καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας, η επένδυση του Larnaca College σε αυτόν τον τομέα ενισχύει άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό μας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες φροντίδας σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι το σύνολο των προγραμμάτων που αναπτύσσει το Κολλέγιο συμβάλλει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και στη διεύρυνση των προοπτικών απασχόλησης της νέας γενιάς. Ο Υπουργός Εργασίας συνεχάρη τους φοιτητές και τη διεύθυνης, διοίκηση και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ