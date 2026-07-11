Εξιτήριο έλαβε σήμερα το πρωί από το "γενικό νοσοκομείο Μπουρχάν Ναλμπάντογλου" στην κατεχόμενη Λευκωσία ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, με συστάσεις για ξεκούραση για ένα χρονικό διάστημα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει ότι ο κ. Έρχιορμαν εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας που σχετίζεται με χαμηλή αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην οποία παρευρέθηκε χθες στο παλιό «προεδρικό μέγαρο» κι έλαβε εξιτήριο σήμερα το πρωί αφού τα αποτελέσματα όλων των τεστ στα οποία υποβλήθηκε ήταν καλά.

Προστίθεται ότι η γενική κατάσταση της υγείας του είναι καλή και θα ξεκουραστεί για ένα χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις συστάσεις των γιατρών του.

Αργά χθες το βράδυ ο «υπουργός υγείας», Χακάν Ντίντσγιουρεκ, ανακοίνωσε ότι από την επείγουσα αγγειογραφία που έγινε δεν υπήρξαν παθολογικά ευρήματα στην καρδιά ή στις κύριες αρτηρίες του κ. Έρχιουρμαν, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο "γενικό νοσοκομείο" της κατεχόμενης Λευκωσίας με ασθενοφόρο, γύρω στις 9 χθες το βράδυ, με πόνο στην πλάτη και άλλα συμπτώματα. Η απόφαση για το αν θα παρέμενε στο νοσοκομείο ή όχι θα λαμβάνετο έπειτα από περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ντίντσγιουρεκ, ο Τ/κ ηγέτης υποβλήθηκε γρήγορα σε αιματολογικές κι άλλες εξετάσεις λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα τα συμπτώματα να σχετίζονται με την καρδιά ή τις κύριες αρτηρίες. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν απόφραξη και δεν υπήρξαν παθολογικά ευρήματα στην καρδιά, τις στεφανιαίες αρτηρίες ή τις κύριες αρτηρίες, σημείωσε.

Αυτά τα αποτελέσματα, είπε, ήταν ενθαρρυντικά και οι κρίσιμες εξετάσεις βγήκαν καθαρές.

Οι δηλώσεις του «υπουργού υγείας» έγιναν αργά το βράδυ χθες έξω από το νοσοκομείο στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Γρήγορη ανάρρωση ευχήθηκε μέσω ΜΚΔ ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Οστέλ, στον Τουφάν Έρχιουρμαν εκφράζοντας την επιθυμία αυτός να επιστρέψει γρήγορα στα καθήκοντά του.

Ευχές ανάρρωσης υπήρξαν, μέσω της πλατφόρμας Χ, και από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ, με τον οποίο είχε συνάντηση νωρίτερα χθες στα κατεχόμενα ο κ. Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο της παράνομης επίσκεψης του κ. Γιλμάζ στο ψευδοκράτος. «Εύχομαι το συντομότερο να αναρρώσει», σημείωσε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος.

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Πηγή: ΚΥΠΕ