Μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε, ανέφερε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση του Αθλητικού και Πνευματικού Ομίλου «Εθνικός» Δευτεράς εις μνήμη αποθανόντων μελών της οικογένειας Λεβέντη, στο οίκημα του ομίλου, στη Δευτερά.

«Ο Αναστάσιος, ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος Λεβέντης υπήρξαν άνθρωποι που αγάπησαν τον τόπο τους με πράξεις. Αντιλήφθηκαν την επιτυχία ως ευθύνη. Στήριξαν την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τις κοινότητες, τον άνθρωπο», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης.

«Και γι’ αυτό η προσφορά τους εξακολουθεί να μνημονεύεται με σεβασμό. Διότι η πραγματική ευεργεσία αφήνει ρίζες. Ρίζες που συνεχίζουν να δίνουν καρπούς πολλά χρόνια μετά», επεσήμανε.

«Υπάρχει μια φράση που συμπυκνώνει το βαθύτερο νόημα της προσφοράς: ‘’Ο άνθρωπος περνά από τον χρόνο. Η προσφορά του περνά στους ανθρώπους και συνεχίζει να ζει μέσα από αυτούς’’», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «τιμούμε απόψε την προσφορά που γίνεται φως για άλλους, την πράξη που ξεπερνά εκείνον που την έκανε, το αποτύπωμα που μένει, όταν οι ευεργέτες φεύγουν, μα η ευεργεσία τους συνεχίζει να σηκώνει ανθρώπους, να στηρίζει όνειρα, να ανοίγει δρόμους».

«Η παρουσία απόψε του Προέδρου του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημερινή βραδιά. Είναι η ζωντανή συνέχεια ενός οράματος που πέρασε από γενιά σε γενιά, χωρίς να χάσει την ουσία του», είπε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. «Ένα όραμα που εξακολουθεί να υπηρετεί την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνική προσφορά και την Κύπρο. Με συνέπεια, με σεμνότητα και με την ευθύνη που συνοδεύει μια μεγάλη κληρονομιά», υπογράμμισε.

«Απόψε, όμως, το βλέμμα μας στρέφεται και στα παιδιά μας. Στους μαθητές και τις μαθήτριες που βραβεύονται για την προσπάθεια, την επιμονή, την αφοσίωσή τους», επεσήμανε. «Πίσω από κάθε διάκριση υπάρχει μια διαδρομή. Υπάρχουν ώρες μελέτης, αγωνίες, θυσίες, οικογένειες που στάθηκαν δίπλα τους, εκπαιδευτικοί που τους καθοδήγησαν, άνθρωποι που πίστεψαν στις δυνατότητές τους», συμπλήρωσε.

«Το ίδιο ισχύει και για τους νεαρούς αθλητές, τις ακαδημίες, τους προπονητές και όλους όσοι κρατούν ζωντανό το αθλητικό πνεύμα της Δευτεράς. Η κοινότητα αυτή έχει αναδείξει αθλητές και αθλήτριες που διακρίθηκαν, καταξιώθηκαν και τίμησαν τον τόπο τους», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «κάθε τέτοια πορεία αρχίζει συνήθως αθόρυβα. Σε ένα γήπεδο, σε μια προπόνηση, σε μια συμβουλή του προπονητή, σε μια οικογένεια που περιμένει στην κερκίδα, σε ένα παιδί που μαθαίνει να σηκώνεται μετά από κάθε δυσκολία».

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι «ένας τόπος προχωρά όταν ξέρει να τιμά εκείνους που πρόσφεραν, να στηρίζει εκείνους που προσπαθούν και να ανοίγει δρόμο σε εκείνους που έρχονται».

«Όσο υπάρχουν κοινότητες που θυμούνται, άνθρωποι που προσφέρουν και παιδιά που αγωνίζονται, μπορούμε να αισιοδοξούμε για την Κύπρο που χτίζουμε», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ