Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ με επίκεντρο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Μετά την απόρριψη του αιτήματος του Προεδρικού για παράταση της λειτουργείας του Υφυπουργείου και την έντονη και επικριτική αντίδραση του Προέδρου προς τα δύο κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ επέστρεψαν τα πυρά.

Η επιλογή της Κυβέρνησης να καταθέσει ένα υποτιθέμενο τόσο σοβαρό ζήτημα κυριολεκτικά στο παρά ένα, χωρίς τον αναγκαίο χρόνο για μελέτη, διαβούλευση και ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν μπορεί παρά να δημιουργεί εύλογα ερωτήματα πολιτικής σκοπιμότητας, είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ιδιαίτερα καυστικός στην απάντησή του και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

«Αυτό που είναι γνωστό είναι η αντίδραση του Προέδρου όταν δέχεται κριτική. Εμείς ως ΑΚΕΛ θέλουμε να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Εάν η κυβέρνηση θέλει να βάλει μπροστά τις δικές της σκοπιμότητες τζιαι να μας βάλλει κάτω που πίεση, τούτο το πράμα εν θα το δεχτούμε», ανέφερε.

Άμεση ήταν η απάντηση του Προεδρικού.

«Η ηγεσία του ΑΚΕΛ έμεινε πιστή στις γνωστές ιδεολογικές της αγκυλώσεις. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ, δυστυχώς, επέλεξε να σταθεί απέναντι στην ίδια την ευρωπαϊκή της αφετηρία. Στον βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση, θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ανάρτηση που πυροδότησε νέα αντίδραση του ΔΗΣΥ.

«Αντί να ντρέπονται, κουνάνε και το δάκτυλο - βόλεμα και κουμπαροκρατία βαφτίζεται δημόσιο συμφέρον», είπε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.

«Η έκπληξη για το επίπεδο του λεκτικού του Εκπρόσωπου Τύπου Ονούφριου Κουλλά του ΔΗΣΥ είναι έκδηλη. Δεν συνάδει με την ιστορία και την ευθύνη μιας παράταξης όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Το ερώτημα που πρέπει πλέον να απαντήσει δημόσια η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είναι αν υιοθετεί αυτό το επίπεδο επιχειρημάτων και την απαξιωτική προσέγγιση απέναντι σε μια γυναίκα με αναγνωρισμένα προσόντα και έργο. Αποτελεί επίσημη θέση του κόμματος; Η σιωπή απέναντι σε αυτή την προσέγγιση θα συνιστά πλέον πολιτική απάντηση», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, το θέμα θα τεθεί ενώπιον της βουλής στις 14 Ιουλίου, κάτι που διέψευσε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, η οποία επέμεινε πως το θέμα θα ακολουθήσει τη νενομισμένη διαδικασία.