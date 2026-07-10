Για «προχειρότητα» της Κυβέρνησης έκανε λόγο η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σε σχέση με την κατάθεση του αιτήματος παράτασης των καθηκόντων της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να εκβιάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων και ότι κακώς στοχοποιείται αυτή τη στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

«Στο τέλος της μέρας, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι αυτό μια δέουσα συμπεριφορά αντιπαλότητας, την οποία εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε», σημείωσε.

Η κ. Δημητρίου, η οποία απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το θέμα στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου την Παρασκευή για το κοινοβουλευτικό έργο του κόμματος, ανέφερε ότι η θέση του ΔΗΣΥ είναι καθαρή. «Λυπάμαι που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία ή προχειρότητα σε πολιτική επίθεση κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού», είπε.

«Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός πόσο υπεύθυνα ακριβώς συμπεριφέρεται για όλα τα ζητήματα τα οποία θεωρεί επωφελή για την πατρίδα μας και τον τόπο», ανέφερε.

Χθες λοιπόν, εξήγησε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, «αυτό που καταψηφίστηκε είναι ένας συγκεκριμένος κυβερνητικός χειρισμός, ο οποίος τέθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, και αν μου επιτρέπετε είναι και θεσμικό το ζήτημα». «Οτιδήποτε άλλο για εμάς τουλάχιστον συνιστά παραπλάνηση της κοινής γνώμης και κακώς διαχέεται ως τέτοιο», σημείωσε.

Σε ερώτηση για αντιδράσεις που εκφράστηκαν από στελέχη και πρώην αξιωματούχους του ΔΗΣΥ, η κ. Δημητρίου είπε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα της κατάθεσης της άποψής τους, όμως στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ως κοινοβουλευτική ομάδα τα θέματα πάντοτε αντιμετωπίζονται θεσμικά, δεν είναι ποτέ προσωπικά, και ποτέ δεν μπορεί να εμπεριέχουν προσωπικές πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες.

«Άρα με την ίδια υπευθυνότητα που χειριστήκαμε, τα προηγούμενα χρόνια όλα τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν μας, με τον ίδιο τρόπο θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να δοθούν οι δέουσες εξηγήσεις για ένα τέτοιο σημαντικό εγχείρημα, το οποίο κατατέθηκε την τελευταία στιγμή, θα μπορούσε κάλλιστα, αν πραγματικά ισχύουν οι λόγοι οι οποίοι παρατίθενται και στην αιτιολογική έκθεση, να κατατεθούν εγκαίρως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να ασκηθεί ο απαιτούμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος και να πεισθεί το σώμα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα αν θα υπάρξει ολομέλεια του σώματος όπου θα συζητηθεί το ζήτημα, η κ. Δημητρίου απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να ακολουθήσει την κανονική οδό κατάθεσης, πρώτα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

«Το ζήτημα είναι ότι με το βεβιασμένο και το κατεπείγον, και με την προχειρότητα που το χαρακτήρισε, χωρίς να προηγηθεί, η απαιτούμενη διαβούλευση, να δοθούν εξηγήσεις, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ήταν και η τελευταία ολομέλεια, θα αντιλαμβάνεστε τις πρακτικές δυσκολίες, όμως εμείς είμαστε εκεί ακριβώς να συζητήσουμε όλα τα επίμαχα ζητήματα», προσέθεσε.

Σημείωσε επίσης ότι στην τελευταία ολομέλεια τέθηκε για όλα τα ζητήματα πόσο τελευταία στιγμή και πρόχειρα κατατίθενται ενώπιον του σώματος και όχι μόνο το συγκεκριμένο θέμα.

«Θα ανέμενα και την ίδια έγνοια και για άλλα νομοσχέδια, τα οποία κατατέθηκαν τελευταία στιγμή και καλείται το σώμα να τοποθετηθεί. Είχαμε για παράδειγμα, έναν προϋπολογισμό που κατατέθηκε για πρώτη φορά στα ιστορικά του κράτους τον Ιούλιο, είχαμε άλλες έκτακτες προτάσεις νόμου», είπε.

Εμείς, πρόσθεσε η ίδια, «αυτό που λέμε όχι χθες, και τις προηγούμενες φορές, είναι ότι δεν μπορεί να εκβιάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Βουλευτές θέλουν τον χρόνο τους να αναλύουν, να μελετούν και να απαιτούν εξηγήσεις για να ενημερώσουν τους πολίτες. Αυτή είναι η κατεύθυνση μας και με αυτόν τον υπεύθυνο τρόπο θα προχωρήσουμε και κακώς στοχοποιείται αυτή τη στιγμή ο Δημοκρατικός Συναγερμός». «Στο τέλος της μέρας, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι αυτό μια δέουσα συμπεριφορά αντιπαλότητας, την οποία εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε», τόνισε περαιτέρω.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση δεν είχε υπόψη της ως κρίσιμη την παρουσία της κ. Ραουνά για τους επόμενους 6 μήνες και γιατί έφερε χθες τη συγκεκριμένη πρόταση με τη μορφή κατεπείγοντος, η κ. Δημητρίου είπε πως έχει και αυτή την ίδια απορία, προσθέτοντας ότι την απάντηση θα τη δώσει η κυβέρνηση.

«Αν ήταν όντως τόσο σημαντικό, θα έπρεπε εγκαίρως, με την ανάλογη επιχειρηματολογία, να κατατεθεί, να συζητηθεί και να προχωρήσει προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και αυτό έκρινε χθες η Ολομέλεια του Σώματος, το κατεπείγον, και σε αυτό ακριβώς τοποθετήθηκε εναντίον και αυτή είναι η θέση μας», συμπλήρωσε.

Κληθείσα να επιβεβαιώσει αν ο ΔΗΣΥ δεν τίθεται επί της αρχής κατά της μόνιμης δημιουργίας ενός Υφυπουργείου, η κ. Δημητρίου είπε ότι δεν βρίσκεται καν ένα τέτοιο θέμα ενώπιόν τους προς εξέταση. «Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει ακριβώς πρώτα και πάνω απ' όλα να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση το τι θέλει και στη συνέχεια να ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους αλλού, όχι στον Δημοκρατικό Συναγερμό».

Πηγή: ΚΥΠΕ