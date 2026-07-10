Ο βουλευτής Γιώργος Παμπορίδης, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο podcast του ΑΝΤ1, θεωρεί πως η Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο ίδιος, θα είναι τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε πιθανές εσωκομματικές εκλογές.

Σε ερώτηση αν είναι στο μυαλό του το 2028, απάντησε «τι να κρύψω. Μισό λεπτό να εξηγηθούμε. Το να πάρεις απόφασή αν θα είσαι υποψήφιος για το χρίσμα του υποψηφίου προέδρου έχει μια διαδικασία. Πρώτο έχει μια θεωρητική και μια πρακτική διαδικασία. Πρώτο. Πιστεύεις μπορείς να γίνεις Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνεις τη δουλειά. Έχεις τη δυνατότητα. Με όλο τον σεβασμό και ταπεινά θεωρώ ότι έχω εκείνα τα στοιχεία για να υπηρετήσω το αξίωμα. Θεωρώ όμως ότι δεν έχω τις προσβάσεις που έχουν οι άλλοι δυο που περιέγραψα»

Την ίδια στιγμή, ανέφερε πως «αξιωματούχοι του κόμματος έπαιρναν τηλέφωνο ψηφοφόρους του Συναγερμού και τους έλεγαν να μην με ψηφίσουν. Τούτα τα πράγματα δεν περιποιούν τιμή σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως ο ΔΗΣΥ. Και αν κωφεύσει η ηγεσία σε αυτά που έγιναν και δεν τα χειριστεί θα τα βρει μπροστά της. Ο κόσμος του Συναγερμού δεν είναι βλάκας. Με έπαιρναν και μου έλεγαν, ξέρεις με πήρε ο τάδε και μου είπε αυτά και αυτά. Και αν θέλεις στα δίνω και γραπτώς. Είναι ανοησίες, είναι ποινικά αδικήματα αυτά τα πράγματα».