Η ανάγκη ενδυνάμωσης των νέων, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού αναδείχθηκε σε συνάντηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενας Περικλέους, με 30 νέους και νέες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ «Youth United Against Domestic Violence».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Youth Dynamics, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου στο Δημοσιογραφικό Χωριό στα Περβόλια, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί η οργάνωση και το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κ. Περικλέους παρουσίασε τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του θεσμού της Επιτρόπου, ενώ αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε θέματα προστασίας, ασφάλειας και άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Όπως επεσήμανε, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το βασικό πλαίσιο για τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί μεγαλώνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες. Υπογράμμισε ακόμη, όπως αναφέρεται, ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης, παραμέλησης και εκμετάλλευσης, ενώ τόνισε τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής τους στις αποφάσεις που τα αφορούν.

Η Επίτροπος παρουσίασε, επίσης, το έργο του Γραφείου της για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο, αναφερόμενη στους μηχανισμούς στήριξης παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, καθώς και στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η κ. Περικλέους κάλεσε τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν μέσα από το πρόγραμμα, ώστε να προωθήσουν στις κοινότητές τους μηνύματα σεβασμού, συμπερίληψης και μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με ευρωπαϊκά δίκτυα και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, ενώ η Επίτροπος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες όπως το «Youth United Against Domestic Violence», οι οποίες ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την καλλιέργεια δημοκρατικών αξιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές συζητήσεις και δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων γύρω από την πρόληψη της βίας, την προστασία των παιδιών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ