Το στέλεχος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης χαρακτήρισε ως «λανθασμένη απόφαση», το ψήφισμα της Ολομέλειας της Βουλής να απορρίψει το αίτημα της Κυβέρνησης για κατεπείγουσα εξέταση του νομοσχεδίου που αφορά την εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά.





Απογοήτευση από τα κόμματα που καταψήφισαν την πρόταση εξέφρασε απόψε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. «Θέλω να πω ότι ανέμενα από το ΑΚΕΛ μια τέτοια συμπεριφορά, είναι γνωστά τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Δεν ανέμενα, όμως, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια απέρριψε με 34 ψήφους κατά και 17 υπέρ το αίτημα της Κυβέρνησης για κατεπείγουσα εξέταση του νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η άμεση συζήτησή του.

Κατά τη συζήτηση, οι βουλευτές που καταψήφισαν το κατεπείγον υποστήριξαν ότι πρόκειται για θέμα που απαιτεί επαρκή μελέτη και δεν δικαιολογεί επίσπευση. Αντίθετα, όσοι στήριξαν το αίτημα έκαναν λόγο για ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της κυπριακής παρουσίας στην ευρωπαϊκή «Τρόικα» μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από πλευράς ΔΗΣΥ, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να αποφασιστούν «σε μερικά λεπτά», σημειώνοντας ότι η εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού δεν μπορεί να εξεταστεί ως κατεπείγον θέμα, αλλά πρέπει να συζητηθεί χωρίς πίεση χρόνου και με πλήρη εικόνα.