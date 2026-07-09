Το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ είναι η ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχουν ακόμη νέοι άνθρωποι που δεν αδιαφορούν, που νοιάζονται, που αμφισβητούν και που οραματίζονται και διεκδικούν, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου για να προσθέσει «ότι σε μια εποχή όπου διάφοροι περιορίζονται στις εικόνες, η Αριστερά μιλά με πράξεις, υπερασπίζεται τον άνθρωπο και τις πανανθρώπινες αξίες και μιλά με τη γλώσσα της αλήθειας, για το σήμερα και προπαντός για το αύριο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, σε χαιρετισμό του κατά την 2η μέρα του φεστιβάλ ο κ. Στεφάνου είπε ότι τo φεστιβάλ της ΕΔΟΝ «είναι το μεγαλύτερο συναπάντημα της κυπριακής νεολαίας, εδώ που ενώνονται εκατοντάδες χέρια για να στήσουν μια μικρή πολιτεία που ανοίγει πόρτες σε όσους κρατάνε την ουσία και ονειρεύονται, εδώ που η μουσική συναντά τον πολιτισμό, η παράδοση σμίγει με το σήμερα, οι ιδέες συναντούν τη δράση κι εδώ που γεννιέται ξανά η ελπίδα, εδώ που μας χαμογελά το μέλλον».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι «συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την ίδρυση του ΑΚΕΛ, 100 χρόνια ιστορίας, 100 χρόνια αγώνων, 100 χρόνια προσφοράς και δράσης».

Πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η διαδρομή του ΑΚΕΛ είναι δεμένη με τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του λαού μας, με τους αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για την πρόοδο της χώρας μας και την ευημερία της κοινωνίας μας, για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την υπεράσπιση της Δημοκρατίας ενάντια στον φασισμό, για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας».

Όπως είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απευθυνόμενος στο κοινό του φεστιβάλ, τα 100χρονα του κόμματος «δεν είναι επέτειος νοσταλγίας, είναι η αφετηρία μας για να κάνουμε την ιστορία μέλλον, μέλλον που ανήκει σε όλους εσάς, τους νέους και τις νέες».

Ανέφερε ότι ζούμε σε μια εποχή δύσκολη, σε συνθήκες άγριες, με την ακρίβεια να κατατρώει το εισόδημα κάθε οικογένειας, με τη στέγη να έχει μετατραπεί σε άπιαστο όνειρο για χιλιάδες νέους, με μισθούς μισθούς, μισές ζωές, με ανασφάλεια, άγχος, αβεβαιότητα για να προσθέσει ότι «δεν είναι αυτό το μέλλον που θέλουμε, δεν είναι αυτή η Κύπρος που θέλουμε για αυτό παλεύουμε για την προοδευτική αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη η Κύπρος».

«Προχωράμε μαζί, μ' εσάς τους νέους και τις νέες στην πρώτη γραμμή, εσάς που βασανίζεστε από την κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια που βιώνεται, εσάς που τα όνειρά σας ισοπεδώνονται από τη διαφθορά, μαζί με εσάς, για αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και προσιτή στέγη, μαζί με κάθε δημοκρατικό πολίτη απέναντι στον φασισμό, τον ρατσισμό και την ακροδεξιά, μαζί με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται καθημερινά από την ακρίβεια, μαζί με όσους συγκρούονται με τη διαφθορά, τη διαπλοκή και τις κοινωνικές ανισότητες και μαζί με όσους και όσες συνεχίζουν να πιστεύουν σε μια Κύπρο ελεύθερη, ενωμένη, ειρηνική και ασφαλή», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.



Πηγή: ΚΥΠΕ