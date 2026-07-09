Το Κυπριακό συζήτησαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιώργος Κάρουλλας και η Πρέσβειρα της Ουγγαρίας στην Κύπρο Κριζτίνα Λάκος, σε συνάντησή τους την Πέμπτη, με την τελευταία να επαναβεβαιώνει τη σταθερή θέση αρχών και τη στήριξη της χώρας της όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκαν οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν την Κύπρο και την Ουγγαρία, οι οποίες εδράζονται σε κοινές αρχές και αξίες και στην ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Εκφράστηκε εκατέρωθεν η βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και των ανταλλαγών σε όλα τα επίπεδα.

Αναφέρεται ότι ο κ. Κάρουλλας εξέφρασε την ειλικρινή του εκτίμηση για τη συνεπή θέση αρχών που τηρεί διαχρονικά η Ουγγαρία όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στις προσπάθειες επίλυσής του, καθώς και για τη μακρόχρονη συμμετοχή της Ουγγαρίας στο στρατιωτικό απόσπασμα της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Υπογράμμισε επίσης την προσήλωση της πλευράς μας στην επίτευξη λύσης στο Κυπριακό, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα περί Κύπρου ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα όπως η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών οδηγήσει στη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης και στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη η Τουρκία να περάσει από τα λόγια στα έργα και να συμβάλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κάρουλλας τόνισε τη σημασία του ψηφίσματος, που υιοθέτησε χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις τουρκικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Κάρουλλας στηλίτευσε επίσης τις εντεινόμενες προκλήσεις και τις απειλές της Τουρκίας όσον αφορά στη νόμιμη ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη σύναψη συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας με χώρες εταίρους και τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, που διεξάγονται παράλληλα από την Τουρκία και το παράνομο κατοχικό καθεστώς, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τις προσπάθειες οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης και τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού.

Από πλευράς της, προστίθεται, «η Πρέσβυς της Ουγγαρίας επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση αρχών και τη στήριξη της χώρας της όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στις προσπάθειες επίλυσής του εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφέρθηκε επίσης στις δραστηριότητες που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Κύπρο προς ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στην Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και στην οικονομική στήριξη, που παρέχει η Ουγγαρία στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο. Η κ. Λάκος αναφέρθηκε, εξάλλου, στις ριζικές μεταρρυθμίσεις, που επιτελούνται στην Ουγγαρία και στην πορεία των σχέσεων ΕΕ-Ουγγαρίας μετά τις γενικές εκλογές του περασμένου Απριλίου στη χώρα.

Υπογραμμίστηκε εκατέρωθεν η σημασία διατήρησης της δυναμικής στις σχέσεις των δύο χωρών και των κοινοβουλίων και συζητήθηκαν συγκεκριμένοι τομείς κοινού ενδιαφέροντος για περαιτέρω προώθηση της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, καταλήγει η ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ