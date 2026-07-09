Ανακοίνωση - απάντηση στις δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και διεθνών διεργασιών για το Κυπριακό, το ΑΚΕΛ επιλέγει να θέσει εκ των προτέρων ιδεολογικές αγκυλώσεις και δογματικές εμμονές πάνω από τον υπέρτατο εθνικό στόχο της επανένωσης και απελευθέρωσης από τα τουρκικά στρατεύματα, μέσω της επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιστεύει ότι η επίλυση του κυπριακού και τα ζητήματα ασφάλειας και η προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ, πρέπει να αξιολογούνται αποκλειστικά με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, τη διασφάλιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της και όχι μέσα από ιδεολογικά φίλτρα άλλων εποχών.

Η Κύπρος χρειάζεται στρατηγική, ρεαλισμό και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες»,

Οι ιδεολογικές εμμονές δεν μπορούν να αποτελούν πυξίδα για το μέλλον της πατρίδας μας», καταλήγει η ανακοίνωση της Πινδάρου.

Τι δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ

Επιθυμία του ΓΓ του ΟΗΕ είναι να παρουσιάσει ένα περίγραμμα θέσεων ως γενικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου εκφράζοντας την στήριξη του κόμματός του στις προσπάθειες Γκουτέρες, τασσόμενος υπέρ ενός οδικού χάρτη με αξιοποίηση εργαλείων και συμφερόντων και ξεκαθαρίζοντας πως το ΑΚΕΛ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην επίλυση του Κυπριακού λέγοντας «λύση χωρίς την υποστήριξη του ΑΚΕΛ δεν μπορεί να στηριχθεί».