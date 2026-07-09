Το πολεοδομικό καθεστώς για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας στην επαρχία Αμμοχώστου είναι «απόλυτα σαφές και συγκεκριμένο» και η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εξέτασης αιτήσεων, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών, απαντώντας σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η παραλαβή και εξέταση πολεοδομικών αιτήσεων για αδειοδότηση μεμονωμένης κατοικίας αναστέλλεται μέχρι την έγκριση κατευθυντήριων οδηγιών.

Όπως σημειώνει, ειδικά για την επαρχία Αμμοχώστου, το καθεστώς καλύπτεται από τις πρόνοιες τριών Σχεδίων Ανάπτυξης, δηλαδή του Τοπικού Σχεδίου Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας, του Τοπικού Σχεδίου Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και της Δήλωσης Πολιτικής Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.

Στα σχέδια αυτά, προσθέτει, καθορίζονται ρητές πρόνοιες για τις περιοχές όπου μπορεί να επιτραπεί η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος τεμαχίου, τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση από το όριο ανάπτυξης, την αποδεκτή μορφή προσπέλασης, τους συντελεστές ανάπτυξης, τα μέγιστα εμβαδά κατοικίας, τις αποστάσεις από τα όρια του τεμαχίου, καθώς και κοινωνικά κριτήρια που αφορούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του ιδιοκτήτη ή αιτητή.

Με τις πρόνοιες αυτές, αναφέρει το Υπουργείο, «περιορίζεται στο ελάχιστο» το εύρος της διακριτικής ευχέρειας που έχει η Πολεοδομική Αρχή για να επιτρέψει ή όχι τη συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Συνεπώς, συνεχίζει, ειδικά για την επαρχία Αμμοχώστου, η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών «δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως απαιτούμενο» και δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εξέτασης αιτήσεων μεμονωμένης κατοικίας.

Το Υπουργείο αναφέρει, παράλληλα, ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης των εισηγήσεων που υπέβαλαν πρόσφατα οι πέντε Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, με στόχο τον καθορισμό ενιαίας πολιτικής παγκύπρια για το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προσθέτει, θα εκδοθούν κοινές κατευθυντήριες οδηγίες προς τις Πολεοδομικές Αρχές, ώστε να εφαρμόζονται ομοιόμορφες διαδικασίες κατά την εξέταση των αιτήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ