Η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση αποτελούν βασικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε κλάδους που αλλάζουν ραγδαία, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, σε χαιρετισμό του στην τελετή αποφοίτησης και βράβευσης της AMEC Automotive & Motorsport Engineering Center.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Μουσιούττας συνεχάρη τους αποφοίτους των προγραμμάτων Master Technicians – Ειδικοί Διαγνώστες, City and Guilds Level 4 Hybrid and Electric Vehicles, καθώς και τους Τεχνίτες Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχημάτων Επιπέδου 4 του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ. Συγχαρητήρια απηύθυνε και στους φοιτητές του προγράμματος City and Guilds Level 3 Light Vehicle Maintenance and Repair, οι οποίοι βραβεύτηκαν και έλαβαν υποτροφίες.

Ο Υπουργός είπε ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, τα συστήματα υψηλής τάσης και οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας απαιτούν καταρτισμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Η κατάρτιση, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των τεχνικών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, πρόσθεσε, αποτελούν καθοριστικό βήμα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την προστασία των καταναλωτών, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη δημιουργία επαγγελματικών προτύπων.

Ο κ. Μουσιούττας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η AMEC είναι το πρώτο Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο που ολοκλήρωσε τις αξιολογήσεις για το Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος «Τεχνίτης Υβριδικών και Ηλεκτρικών Οχημάτων», λέγοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις προτεραιότητες του Υπουργείου για αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της απασχολησιμότητας και διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της ΑνΑΔ και του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, είπε ότι είναι κομβικός για την αναγνώριση και πιστοποίηση δεξιοτήτων, ενισχύοντας τόσο την ατομική προοπτική των εργαζομένων όσο και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Απευθυνόμενος στους αποφοίτους, ο Υπουργός είπε ότι ο τίτλος που λαμβάνουν αποτελεί εφόδιο για μια σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις, μάθηση και συνεχή εξέλιξη, σημειώνοντας ότι πίσω από κάθε εργασία που θα αναλαμβάνουν βρίσκεται «η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου και, συχνά, η ίδια του η ασφάλεια».

Κλείνοντας, συνεχάρη εκ νέου τους αποφοίτους, τους βραβευθέντες φοιτητές, τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτές της AMEC, καλώντας νέους, εργαζομένους και επιχειρήσεις να επενδύουν διαρκώς στη γνώση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, αφού αυτό αποτελεί, όπως είπε, «την καλύτερη επένδυση για το μέλλον».

Πηγή: ΚΥΠΕ