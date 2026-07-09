Επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), ο πρώην υπουργός Υγείας και νυν βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης χαρακτηρίζει το σύστημα ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, προειδοποιεί όμως ότι η μεταρρύθμιση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων παραμένει ουσιαστικά ανενεργή. Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις καταχρήσεις, τη συγκέντρωση της αγοράς υγείας και την απουσία πολιτικής βούλησης για τις αναγκαίες διορθώσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Sigma, ο κ. Παμπορίδης ανέφερε ότι το ΓεΣΥ έχει αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους που προηγουμένως ήταν αποκλεισμένοι.

«Αποτελεί μια σημαντικότατη μεταρρύθμιση στην πολιτεία, αλλά κυρίως στην κοινωνία. Ο κόσμος που ήταν παντελώς αποκομμένος από οποιαδήποτε πρόσβαση σε βασικές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, έχει πλέον αποκτήσει πρόσβαση», είπε.

«Η μεταρρύθμιση εφαρμόστηκε κολοβή»

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι το μεγαλύτερο κενό αφορά την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η οποία αποτελούσε βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης.

«Η μεταρρύθμιση έχει εφαρμοστεί κολοβή. Δεν έχει εφαρμοστεί όλη η μεταρρύθμιση που είχαμε κάνει το 2017. Η αυτονόμηση παραμένει ουσιαστικά στα χαρτιά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και σήμερα το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να παρεμβαίνει στη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, υπονομεύοντας τη φιλοσοφία της αυτονόμησης.

«Να μην πληρώνει το ΓεΣΥ τις αδυναμίες του ΟΚΥπΥ»

Ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να δοθεί νέα παράταση στην κρατική κάλυψη των ελλειμμάτων του ΟΚΥπΥ μετά το τέλος του έτους.

«Η αδυναμία των δημόσιων νοσηλευτηρίων να αυτονομηθούν είναι πρόβλημά τους. Δεν θα μεταθέσουμε αυτό το πρόβλημα στο ΓεΣΥ, γιατί το ΓεΣΥ πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού», σημείωσε.

Προειδοποίηση για καταχρήσεις

Ο πρώην υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταχρήσεις του συστήματος, τονίζοντας ότι ευθύνη δεν έχουν μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας αλλά και ορισμένοι ασθενείς.

«Το ΓεΣΥ είναι δικό μας. Δεν μπορούμε να κλέβουμε τη δική μας περιουσία», είπε, αναφερόμενος σε πολλαπλές επισκέψεις και αχρείαστες εξετάσεις που επιβαρύνουν το σύστημα.

Μάλιστα, τάχθηκε υπέρ της αυστηρής αντιμετώπισης όσων καταχρώνται το σύστημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όποιος αποδεδειγμένα εξαπατά το ΓεΣΥ «πρέπει να αποβάλλεται οριστικά».

Ανησυχία για συγκέντρωση της αγοράς

Ένα ακόμη ζήτημα που έθεσε είναι η αυξανόμενη συγκέντρωση του τομέα της υγείας σε λίγους μεγάλους επενδυτές.

Όπως είπε, το αυξημένο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών αποτελεί ένδειξη της επιτυχίας του ΓεΣΥ, ωστόσο προειδοποίησε ότι η δημιουργία δεσπόζουσας θέσης από έναν ή δύο μεγάλους ομίλους θα μπορούσε στο μέλλον να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και να δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού.

Χρειάζονται νέες δομές αποθεραπείας

Ο κ. Παμπορίδης υποστήριξε ότι η Κύπρος χρειάζεται περισσότερα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα μεγάλα νοσοκομεία και ιδιαίτερα τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Εξήγησε ότι η έλλειψη διαθέσιμων κλινών καθυστερεί τις εισαγωγές ασθενών από τα ΤΑΕΠ προς τις κλινικές, δημιουργώντας συμφόρηση στα δημόσια νοσηλευτήρια.

«Τα εργαλεία υπάρχουν – λείπει η πολιτική βούληση»

Ερωτηθείς αν θα άλλαζε σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο του ΓεΣΥ, απάντησε αρνητικά.

«Δεν θα άλλαζα τίποτε. Τα εργαλεία υπάρχουν. Χρειάζεται πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για να εφαρμοστούν οι λύσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πολλές από τις σημερινές παθογένειες είχαν προβλεφθεί ήδη από τη μελέτη που προηγήθηκε της εφαρμογής του συστήματος.

«Τώρα η προτεραιότητα είναι η ποιότητα»

Κλείνοντας, ο πρώην υπουργός επισήμανε ότι μετά την καθολική εφαρμογή του ΓεΣΥ, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Στα πρώτα στάδια στόχος μας ήταν η ποσότητα, να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα», υπογράμμισε, προειδοποιώντας ότι η μη αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η αυτονόμηση και οι καταχρήσεις θα μπορούσε, μακροπρόθεσμα, να απειλήσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του οικοδομήματος του ΓεΣ