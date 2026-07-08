Ο Πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Μάικλ Λάιτερ, είχε δείπνο εργασίας με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη, την επιτετραμμένη της Κύπρου, στρατιωτικούς ακολούθους, καθώς και με Εβραίους και Χριστιανούς ηγέτες, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας, με φόντο τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα και τις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον γύρω από εξοπλιστικά προγράμματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ισραηλινός Πρέσβης παρουσίασε το δείπνο ως «σημαντική επίδειξη» της διαχρονικής τριμερούς συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της συζήτησης ήταν η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Όπως ανέφερε, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο «εξελισσόμενο τοπίο ασφάλειας» και στην ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ΚΥΠΕ