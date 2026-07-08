Το πολιτικό κεφάλαιο που αποκτήσαμε αυτούς τους έξι μήνες αποτελεί πολύτιμο εθνικό εφόδιο και θα το αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών μας, προς όφελος της χώρας μας, αλλά και των στρατηγικών και εθνικών μας επιδιώξεων, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στη συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την Τετάρτη στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία από τις προτεραιότητες τηw Κυπριακής Προεδρίας ήταν να ενισχύσει τη συνεργασία και να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι τη σημασία της ευρύτερης περιοχής για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Και στην ουσία ήρθε μια κρίση η οποία επιβεβαίωσε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, ενίσχυσε την προσπάθειά μας. Από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πολλά άλλα δύσκολα δεδομένα, έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να αποφασίζει, μπορεί να ενεργεί με ενότητα, με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα», ανέφερε.

«Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον ήταν που η χώρα μας ανέλαβε την Προεδρία, όχι απλά για να προεδρεύσουμε των εργασιών των Συμβουλίων, αλλά να συμβάλουμε στην λήψη σημαντικών αποφάσεων που απαιτούσαν συναίνεση, να προωθήσουμε λύσεις, να δώσουμε λύσεις στους Ευρωπαίους πολίτες σε μια περίοδο που η Ευρώπη το είχε περισσότερο ανάγκη από ποτέ προηγουμένως», συνέχισε.

«Σήμερα, έξι μήνες μετά, βλέποντας σας στα μάτια, αισθάνομαι περήφανος για τη χώρα μας, αισθάνομαι περήφανος για τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας δικαιούται να αισθάνεται το ίδιο, όχι γιατί ασκήσαμε απλώς την Προεδρία, ασκήσαμε τον θεσμικό μας ρόλο αυτούς τους 6 μήνες, αλλά γιατί αποδείξαμε στην πράξη ότι η χώρα μας μπορεί να αναλαμβάνει μεγάλες ευρωπαϊκές ευθύνες, να φέρνει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών εξελίξεων με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, την αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τις εθνικές μας επιδιώξεις», τόνισε.

«Το τι αποφασίζεται στις Βρυξέλλες δεν αφορά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δεν αφορά την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφορούν όλους μας και επηρεάζουν την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Επηρεάζουν την ασφάλειά μας, επηρεάζουν την οικονομία μας, τις επιχειρήσεις μας, τις θέσεις εργασίας, τις υποδομές, την παιδεία μας, την πρόσβαση στα φάρμακα, τις μεταφορές, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τη νέα γενιά και όλους τους τομείς πολιτικής οριζοντίως που συζητούμε στο Υπουργικό Συμβούλιο", ανέφερε.

"Με άλλα λόγια, η ευρωπαϊκή πολιτική και το τι αποφασίζεται στις Βρυξέλλες είναι την ίδια στιγμή και εσωτερική πολιτική, δεν είναι εξωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική είναι η διάσταση της διεύρυνσης, η ενίσχυση των σχέσεων με τρίτα κράτη. Το τι αποφασίζεται στις Βρυξέλλες, κατά κύριο λόγο, είναι θέματα εσωτερικής πολιτικής και μας επηρεάζουν καθοριστικά», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή, ως το νοτιοανατολικότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τελευταίο υπό κατοχή κράτος-μέλος της, η ΚΔ γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά προϋποθέσεις για την ευημερία και το μέλλον του λαού της.

«Γι' αυτό με ακούτε και πολλές φορές να λέω και σε σχέση με το Κυπριακό και όχι μόνο ότι η ισχυρότερη ασφαλιστική δικλίδα και για εφαρμογή μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού αλλά και για όλα αυτά τα θέματα που συζητούμε είναι η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, πρώτος στόχος της Κυπριακής Προεδρίας ήταν να συμβάλει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ασφαλής, πιο ανθεκτική και κατ' επέκταση καλύτερα προετοιμασμένη να προστατεύσει τους πολίτες της, προσθέτοντας πως ακολουθήθηκε μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας που αφορά επίσης στην ενεργειακή ασφάλεια, την προστασία των κρίσιμων υποδομών, τις υπηρετικές απειλές, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, την ικανότητα ως ΕΕ και κράτη-μέλη να ανταποκρίνονται σε κάθε μορφή κρίσης.

Ανέφερε ως παράδειγμα στα θέματα της άμυνας την προώθηση σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως η στρατιωτική κινητικότητα, ο προπομπός για ένα στρατιωτικό Schengen, επιτρέποντας, στην ουσία, την μετακίνηση ευρωπαϊκού στρατού από τα κράτη-μέλη, αλλά και εξοπλισμού, όταν αυτό απαιτείται, ενώ την ίδια στιγμή, τέθηκαν οι βάσεις, με αφορμή την κρίση, για να ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση, για την οποία υπάρχει σημαντική πρόοδος, σε σχέση με το να δοθεί περιεχόμενο στη ρήτρα αμοιβαιότητας, το άρθρο 42.7, ενισχύοντας την έννοια της συλλογικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είπε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας εγκρίθηκαν 17 από τα 18 σχέδια των κρατών μελών σε σχέση με το SAFE, με ένα ποσό για την Κυπριακή Δημοκρατία που αγγίζει το 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ, εκ των οποίων τα πρώτα 177 εκατομμύρια έχουν ήδη εκταμιευθεί για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, ενώ κάποια ποσά θα αξιοποιηθούν και για την πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία.

Με στόχο μια πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική Ευρώπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ επιτεύχθηκαν συμφωνίες για την ηλεκτρονική δήλωση των αποσπασμένων εργαζομένων, σημειώθηκε πρόοδος στα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά ψηφιακά πορτοφόλια, επετεύχθη η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης από το 1968, ενώ ολοκληρώθηκαν επίσης τα πρώτα μεγάλα πακέτα απλοποίησης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τα οποία αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε διοικητικό κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Σε μια περίοδο της αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας εργαστήκαμε για σημαντικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συμφωνία με Mercosur έπειτα από 25 χρόνια συζητήσεων, η Συμφωνία με την Ινδία, η Συμφωνία με το Μεξικό, η Συμφωνία με την Ελβετία, ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι λύθηκαν προβλήματα και εκκρεμότητες που υπήρχαν με το Ηνωμένο Βασίλειο από την περίοδο του Brexit.

Η ανάγκη για περαιτέρω εξωστρέφεια δοκιμάστηκε στην πράξη κατά τη διάρκεια και της Κυπριακής Προεδρίας με την κρίση στην περιοχή, ανέφερε στη συνέχεια. «Χάρη στις εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε με όλα τα γειτονικά κράτη, όχι μόνο ανταποκριθήκαμε με επιτυχία, κάναμε και έγινε στις Βρυξέλλες κατανοητή και αποδεκτή η σημασία της περιοχής για την ΕΕ και μια βασική προτεραιότητα της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής είναι πλέον προτεραιότητα της ΕΕ», σημείωσε.

«Η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία. Τα σχόλια που δεχτήκαμε από τους συναδέλφους μετά την ολοκλήρωσή της, τους συναδέλφους της ΕΕ αλλά και τα κράτη της περιοχής, ακριβώς αναδεικνύουν αυτή τη σημασία. Αυτό που λέμε πολλές φορές ότι είμαστε γέφυρα στην περιοχή, απέδειξε στην πράξη ότι όντως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι γέφυρα και μπορεί να φέρει κοντά τις χώρες της περιοχής με την ΕΕ», συμπλήρωσε.

Για τα θέματα της διεύρυνσης, είπε ότι ένα μικρό κράτος μέλος όπως η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε να ανοίξουν κεφάλαια όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία της Μολδαβίας, ενώ το ίδιο έγινε με την Ουκρανία, κάτι που, όπως σημείωσε, αντανακλάται και στην συμπεριφορά των δύο αυτών χωρών στο Κυπριακό.

Ως προς το ζήτημα της συνδεσιμότητας, είπε ότι ύστερα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων επιτεύχθηκε η συμφωνία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία έκλεισε με τη διάσκεψη στην Πάφο όπου παρουσιάστηκε η στρατηγική για τα νησιωτικά κράτη και τις παράκτιες περιοχές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές οριζόντια, συμπεριλαμβανομένου και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών κρατών και των παράκτιων περιοχών.

Ανέφερε ότι για τα θέματα της ασφάλειας στην υγεία, έχει ιδιαίτερη σημασία η συμφωνία για τα κρίσιμα φάρμακα με την οποία ενισχύεται η παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης και η ασφάλεια του εφοδιασμού, μετά από δέκα χρόνια επετεύχθη συμφωνία για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ κατέστη δυνατή η συμπερίληψη της προσιτής κατοικίας στο Ταμείο Συνοχής.

«Η πραγματική αξία της Προεδρίας, αν τα ξεχάσουμε όλα αύριο, δεν μετριέται μόνο στα όσα πετύχαμε κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών, θα μετρηθεί από τον τρόπο που θα αξιοποιήσουμε όλη αυτή την εμπειρία που αποκτήθηκε, την αξιοπιστία, αλλά και το πολιτικό κεφάλαιο που πετύχαμε ως χώρα. Το πολιτικό κεφάλαιο που αποκτήσαμε αυτούς τους έξι μήνες αποτελεί πολύτιμο εθνικό εφόδιο και θα το αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών μας, προς όφελος της χώρας μας, αλλά και των στρατηγικών και εθνικών μας επιδιώξεων», σημείωσε περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτος στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της χώρας. «Υπηρετήσαμε το κοινό ευρωπαϊκών συμφέρον με συνέπεια, με αξιοπιστία και αίσθημα ευθύνης και αυτό έχει ενισχύσει τη δυνατότητά μας να διεκδικούμε με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια στα θέματα, ναι, και του Κυπριακού, μας έχει ενισχύσει σε σημαντικότατο βαθμό», τόνισε

«Η σημαντικότερη όμως αλλαγή που κληροδότησε η Κυπριακή Προεδρεία, βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας μας, βρίσκεται στην ίδια τη χώρα μας. Αποδείξαμε αυτούς τους έξι μήνες ότι όταν το κράτος λειτουργεί με κοινό σχεδιασμό, με συντονισμό, με θεσμική συνέχεια, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα από όσα συχνά θεωρούμε εφικτά. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, η συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, η ευρωπαϊκή κουλτούρα διακυβέρνησης που οικοδομήθηκε αποτελούν πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι η διατήρηση της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, η μετεξέλιξη της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας σε μόνιμη δομή ευρωπαϊκού συντονισμού και η περαιτέρω ενίσχυση των κλιμακίων ευρωπαϊκών θεμάτων στα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία θα παραμείνουν, προσθέτοντας ότι έχει ήδη αποσταλεί σχετική πρόταση στη Βουλή των Αντιπρόσωπων, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το σώμα θα ανταποκριθεί αμέσως γιατί όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αντιλαμβάνονται τη σημασία του Υφυπουργείου.

«Η επιτυχία αυτής της προεδρίας ανήκει σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτή την εθνική προσπάθεια, ανήκει στη χώρα μας, σε κάθε πολίτη τούτης της χώρας που συνέβαλε καθοριστικά ώστε να αποδείξουμε στην πράξη ότι η δύναμη της πατρίδας μας δεν εξαρτάται από το μέγεθός της», κατέληξε.

Σε ερώτηση για το στάδιο των διεργασιών ως προς το άρθρο 42.7 και τις ενστάσεις που διατύπωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το άρθρο 42.7 δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ΝΑΤΟ και πως οι αποφάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Και να διαφωνήσω για ακόμη μια φορά δημόσια με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος έχει δημόσια αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας να λειτουργήσει αυτόνομα. Διαφωνώ, το έχω πει ξανά, και νομίζω έχει αποδειχθεί στην πράξη σε πολλές των περιπτώσεων, όπως, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην περίπτωση της Ουκρανίας», επεσήμανε.

Για το ίδιο θέμα, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι είχε συζητηθεί στην ουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Απρίλιο.

«Η διάταξη είναι μέσα στις συνθήκες. Η ίδια η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου καθορίζει τη διάταξη ως νομικά δεσμευτική για τα κράτη-μέλη και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο που αποκλείει την απλά συμβολική συνεισφορά, αν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Υπάρχει ένα προηγούμενο ενεργοποίησης, 10 χρόνια πριν εκκρεμεί από την Επιτροπή, αυτόν τον οποίον εμείς ζητήσαμε να γίνει, δηλαδή, η διαμόρφωση ενός playbook με πρακτικά βήματα, πώς, όταν ενεργοποιηθεί, ποιος κάνει τι, τι πρέπει να είναι τα προαπαιτούμενα, ποιες είναι οι διαδικασίες», ανέφερε ακολούθως.

«Το γεγονός ότι για μία δεκαετία υπήρχε αδράνεια σαφέστατα καταδεικνύει ότι υπήρχαν κάποιοι πολιτικοί λόγοι επίσης. Εμείς το θέσαμε, έγινε ένα αποδεκτό ως κομμάτι της ατζέντας, η προσομοίωση έλαβε χώρα, έχει προγραμματιστεί επίσης και σε δεύτερη φάση. Το ότι τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δεν είναι γνωστά, νομίζω είναι απόλυτα λογικό, διότι αφορούν σενάρια που παραπέμπουν σε κράτη-μέλη, άρα αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία θα ήταν χρήσιμο να συζητούνται και δημόσια», συνέχισε.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Υπάρχουν οι δηλώσεις της Προέδρου της Επιτροπής από αυτό ακριβώς το σημείο, όπου ανέθεσε το ζήτημα αυτό σε αρμόδιο Επίτροπο, τον Επίτροπο για θέματα άμυνας, άρα δεν είναι κάτι το οποίο εμείς λέμε ότι συζητήθηκε, έχει ανακοινωθεί επί τούτο από την ίδια την Πρόεδρο της Επιτροπής», προσέθεσε.

Σε ερώτηση για το θέμα της ομοφωνίας στα θέματα λήψης αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία θεωρούνται ως προτεραιότητα. Δεν αποκλείουμε τη συζήτηση, φτάνει να καθοριστεί πρώτα και να συμφωνήσουμε όλοι τι είναι ευρωπαϊκό συμφέρον. Αν συμφωνήσουμε όλοι και καθορίσουμε τι είναι ευρωπαϊκό συμφέρον, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και αυτή την πτυχή», σχολίασε.

Για το ίδιο ζήτημα, ο κ. Κόμπος είπε δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτές τις συζητήσεις.

«Από καιρού εις καιρόν επανέρχονται κάποιες προτάσεις, που στην ουσία είναι τις περισσότερες φορές ανακύκλωση προηγούμενων ιδεών. Είναι ένα πολύ σύνθετο πολιτικό ζήτημα, δεν έχουμε ενώπιον μας κάτι αυτή τη στιγμή, το οποίο να μας καλεί να τοποθετηθούμε επίσημα για να πάρουμε μια απόφαση. Διάφορες ιδέες, διάφορες συζητήσεις γίνονται και με σίγουρο θα συνεχίσουν να γίνονται», ανέφερε.

«Η δική μας προσέγγιση είναι πάρα πολύ πρακτική. Πρέπει να εντοπιστεί ποιο είναι το πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε. Άρα, έχει γίνει η καταγραφή πόσες φορές έγινε η χρήση του βέτο, για να δούμε ότι πρέπει να πάμε να αλλάξουμε όλα αυτά. Και τέλος, είναι και ένα θέμα μεθοδολογίας. Πώς θα μεταβείς σε κάτι καινούργιο αν πάλι απαιτείται να περάσεις μέσα από το βέτο;", διερωτήθηκε.

"Λύσεις άλλης φύσεως που θα παρακάμψουν τα δικαιώματα των κρατών μελών ως προκύπτουν από τις συνθήκες δεν είμαστε εμείς αυτοί που δεν θα συμφωνήσουν, είναι πάρα πολλοί άλλοι που θα συνταχθούν με αυτή τη λογική. Άρα δεν είμαστε σε εκείνο το στάδιο. Ακούμε πολλά. Θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Όταν η συζήτηση ωριμάσει και έρθει ενώπιό μας, εάν αυτό γίνει, έχουμε σαφείς θέσεις επί τους ζητήματος», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον τομέα της διεύρυνσης, η κ. Ραουνά σχολίασε ότι η Κυπριακή Προεδρία έφερε τέτοια αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι ακόμα και με την υφιστάμενη μεθοδολογία, με την ομοφωνία, είναι βεβαίως εφικτό να φέρεις πολλά αποτελέσματα.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ιδέες στο τραπέζι από κάποια κράτη-μέλη και αυτό αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική διεύρυνση σε αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό, ότι είναι γεωπολιτική επένδυση η διεύρυνση.

«Είναι προτάσεις όμως, οι οποίες δεν είναι αρκετό να υποβάλλονται. Πρέπει να πάνε στο Συμβούλιο, να συζητηθούν από τα 27 κράτη-μέλη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό, είχαμε το 2022 μια νέα μεθοδολογία η οποία συζητήθηκε, αποφασίστηκε με ομοφωνία και έτσι προχώρησε. Εμείς είμαστε πάντα εποικοδομητικοί», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει τα αιτήματα των βορειοευρωπαϊκών χωρών για μείωση σε ό,τι αφορά στην πρόταση της Επιτροπής για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Επιτροπή έκανε μία πρόταση για την περίοδο 2028-2034 όπου υπήρξε συγκεκριμένη αύξηση του προϋπολογισμού.

«Είναι γνωστή η θέση των βόρειων κρατών, της Σουηδίας, της Γερμανίας και ούτω καθεξής. Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι κατά πόσο θα αυξήσουμε τους ίδιους σπόρους. Δηλαδή, ναι, να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να αυξήσουμε την ίδια στιγμή και τα έσοδα. Άρα, η μεγάλη πρόκληση και εκεί που αναμένεται να γίνει δουλειά από την Ιρλανδική Προεδρία είναι να έρθουν εισηγήσεις σε σχέση με την αύξηση των ιδίων πόρων», συμπλήρωσε.

Για το ΠΔΠ, η κ. Ραουνά είπε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβλήθηκε τον Ιούλιο, ως βάση διαπραγμάτευσης από τα κράτη-μέλη.

«Η Δανική Προεδρία παρουσίασε έναν πρώτο διαπραγματευτικό πακέτο, ένα σκελετό διαπραγμάτευσης, η οποία παραδόθηκε σε εμάς για να το προχωρήσουμε ουσιαστικά και για να το πάρουμε στην επόμενη κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων, όπου πλέον δεν θα μιλούμε για δομή μόνο, θα μιλούμε και για αριθμούς. Και όταν ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση η προσδοκία, θέλετε, από πολλούς ήταν ότι στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποιους αριθμούς από ένα ποσό μέχρι ένα μέγιστο ποσό ανά πολιτική», εξήγησε.

«Καταφέραμε όμως να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις σε τέτοιο βαθμό στο Συμβούλιο, που ήμασταν σε θέση δύο εβδομάδες πριν τη λήξη της Προεδρίας μας, να βάλουμε συγκεκριμένους αριθμούς στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι περάσαμε πλέον σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων και είναι η δουλειά τώρα της Ιρλανδικής Προεδρίας, στην οποία είμαστε σε στενή συνεργασία, να φέρουν απαντήσεις και λύσεις στο τραπέζι για τους ίδιους πόρους για το πώς θα χρηματοδοτηθεί», συνέχισε.

«Είναι ένας πολύ διαφορετικός προϋπολογισμός, είναι αυξημένος σημαντικά, περισσότερο από 30%, είναι μια νέα αρχιτεκτονική, είναι ένας πολύ νέος τρόπος που προγραμματίζουν τα κράτη-μέλη και αυτό θα είναι μια αυξημένη πρόκληση για τα κράτη-μέλη, πώς θα κάνουν τον προγραμματισμό τους για τα εθνικά τους προγράμματα. Έχουμε νέα ταμεία, το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας που είναι και αρκετά αυξημένο. Οπότε οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, θα είμαστε ενεργό κράτος-μέλος σε ό,τι αφορά αυτή την επόμενη κρίσιμη φάση», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τη συνέχιση της λειτουργίας της Γραμματείας και τη μετεξέλιξή της σε μόνιμη δομή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα λειτουργήσει όπως ακριβώς λειτούργησε κατά την διάρκεια της προεδρίας.

«Τα θέματα άπτονται όλων των θεμάτων εσωτερικής πολιτικής και θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά και μάλιστα με αυξημένες αρμοδιότητες ως Υφυπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε.