Σε δηλώσεις προέβη στους δημοσιογράφους ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, σχετικά με τη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Παιδείας, κατά την οποία έθεσε το ζήτημα της ειδικής εκπαίδευσης και την ανάγκη να επιτευχθεί «μία πραγματικά ενιαία ειδική εκπαίδευση».

Παράλληλα, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στον Οργανισμό Νεολαίας, ασκώντας έντονη κριτική στη λειτουργία του. Όπως υποστήριξε, το διοικητικό συμβούλιο είναι ακατάρτιστο, ενώ υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για θέματα προσόντων και σύγκρουσης συμφερόντων.

Τόνισε, επίσης, ότι ο Οργανισμός θα έπρεπε να στηρίζει τις πρωτοβουλίες των νέων και όχι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να καταντά «τράπεζα εξυπηρέτησης κομματικών στρατών».