Η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση συνεργειών που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ενώ μέσα από τον διάλογο, τη συνεργασία και την κοινή ευθύνη μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες της κοινωνίας, δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα κατά τον χαιρετισμό της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του CSR Cyprus.

Στον χαιρετισμό της, η κ. Παπέλληνα ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναγνωρίζει πως η επίτευξη ουσιαστικής κοινωνικής προόδου προϋποθέτει συνεργασίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικές προκλήσεις καθίστανται ολοένα και πιο σύνθετες.

Όπως επισήμανε, η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί πλέον προαιρετική επιλογή ή συμπληρωματική δράση των επιχειρήσεων, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης επιχειρηματικής λειτουργίας και σημαντικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών.

Πρόσθεσε ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη δημιουργία ευκαιριών, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ένταξης.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου της, σημείωσε ότι καταβάλλονται καθημερινά προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας, το οποίο στηρίζει τους πολίτες που έχουν ανάγκη, προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κανείς να μη μένει πίσω.

Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της συμβολής των επιχειρήσεων που ενσωματώνουν τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας στη λειτουργία τους, σημειώνοντας ότι δράσεις στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της ισότητας, της ψυχικής υγείας, της ένταξης των ατόμων με αναπηρία, της προστασίας των παιδιών και των ηλικιωμένων, καθώς και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών, δημιουργούν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η κ. Παπαέλληνα συνεχάρη, τέλος, το CSR Cyprus για τη διαχρονική του προσφορά στην προώθηση της εταιρικής βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας, διαβεβαιώνοντας ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική υπευθυνότητα.

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