Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός αναχωρεί την Τετάρτη για την Αθήνα, όπου θα συμμετάσχει στο 30ο Government Roundtable του Economist, το οποίο πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου 2026 στο Grand Resort Lagonissi, με θέμα «Progress in an Age of Upheaval: Geopolitics – Growth – Technology».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το συνέδριο αποτελεί διεθνές φόρουμ διαλόγου για ζητήματα γεωπολιτικής, οικονομίας, ενέργειας και τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, Ευρωπαίους και διεθνείς αξιωματούχους, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, καθώς και προσωπικότητες από τον πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ο κ. Δαμιανός θα συμμετάσχει, την Πέμπτη, ως προσκεκλημένος ομιλητής σε υπουργική συζήτηση υψηλού επιπέδου με τίτλο «The potential of Southeast Europe and the eastern Mediterranean as dynamic energy hubs».

Κατά τη συζήτηση, αναφέρεται, «θα εξεταστεί πώς οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν, μέσω της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών και της αξιοποίησης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων, να συμβάλουν στην ανάδειξη της περιοχής σε δυναμικό ενεργειακό κόμβο, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τη δική τους ευημερία εν μέσω σημαντικών γεωπολιτικών προκλήσεων».



Πηγή: ΚΥΠΕ