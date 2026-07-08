Η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, ο διάλογος και η λογοδοσία είναι η απάντηση στην αυξανόμενη αίσθηση των πολιτών ότι η φωνή τους δεν ακούγεται και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μακριά από τους ίδιους, υπέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που διοργάνωσε το περιοδικό Economist στην Αθήνα με θέμα «βρίσκεται η Δημοκρατία σε παρακμή ή βιώνει μια κρίση προσαρμογής στις πρωτόγνωρες αλλαγές της ψηφιακής εποχής;», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πολιτικές που υιοθέτησε η κυβέρνηση για πιο ισχυρή συμμετοχική δημοκρατία, όπως:

· Θεσμοθετήση της «Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών», ώστε με την συγκέντρωση 5 χιλιάδων υπογραφών οι πολίτες να αποκτούν το δικαίωμα να διαμορφώνουν πολιτικές.

· Μείωση στο 21ο έτος του ορίου ηλικίας για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι,

· Όλοι οι πολίτες που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους εγγράφονται αυτομάτως στους εκλογικούς καταλόγους και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και σε αρκετά άλλα ψηφιακά εργαλεία που ενδυναμώνουν τη φωνή των πολιτών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, όπως:

· Το e-consultation για δημόσιες διαβουλεύσεις,

· H «Φωνή του Πολίτη» για συμβουλευτικές ψηφοφορίες,

· H πλατφόρμα «Έκφραcy», που παρέχει στους νέους βήμα να καταθέτουν προτάσεις και εισηγήσεις.

· Η διαδικτυακή πλατφόρμα diakivernisi.gov.cy μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέπουν την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών δράσεων και πολιτικών.

«Δεν πιστεύω ότι η Δημοκρατία βρίσκεται σε παρακμή, όμως δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι δοκιμάζεται, υπέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας» στην έναρξη της συζήτησης, στην οποία πήρε μέρος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η Δημοκρατία δοκιμάζεται από την αμφισβήτηση των θεσμών, δοκιμάζεται από τις νέες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους επικοινωνίας, που αλλάζουν δραστικά τον δημόσιο διάλογο αλλά και την ίδια τη σχέση του πολίτη με την πολιτική, και κυρίως, δοκιμάζεται από την αυξανόμενη αίσθηση των πολιτών ότι η πολιτική δεν προσαρμόζεται αρκετά γρήγορα στις πραγματικές τους ανησυχίες και στις αλλαγές που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

«Και αυτή, θεωρώ, είναι ίσως η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοκρατίες μας» τόνισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην επιτυχή ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έθεσε ως στόχο να οδηγήσει την Ενωση πιο κοντά στους πολίτες και να κατανοεί τις καθημερινές ανησυχίες τους, να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεγάλες αλλαγές της εποχής μας και να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των κοινωνιών μας.

«Υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην ποιότητα της Δημοκρατίας και στην ικανότητα των θεσμών να προσαρμόζονται, να ακούνε και να δίνουν λύσεις» είπε και σημείωσε ότι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Δημοκρατία δεν θα παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής, αλλά θα προσαρμοστεί και θα αξιοποιήσει τις δυνατότητές της».

«Και η ψηφιακή εποχή, παρά τους αναμφισβήτητους κινδύνους που δημιουργεί, μας προσφέρει ταυτόχρονα νέα εργαλεία για πιο άμεση επικοινωνία και ουσιαστικότερη συμμετοχή. Και αυτά τα εργαλεία πρέπει να τα κάνουμε συμμάχους μας», κατέληξε.