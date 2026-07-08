Η βιωσιμότητα έχει εξελιχθεί από υποχρέωση συμμόρφωσης σε στρατηγική επιλογή που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, δήλωσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου, χαιρετίζοντας τις εργασίες της 10ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα (CSR Cyprus).

Η κ. Θεοδοσίου ανέφερε ότι, ενώ πριν από λίγα χρόνια η συζήτηση εστίαζε στο γιατί η βιωσιμότητα είναι σημαντική, σήμερα το ζητούμενο είναι πώς οι αρχές της μετατρέπονται σε καθημερινές πρακτικές και αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής κουλτούρας, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη ωριμάζει, όπως και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, κατά τα προηγούμενα χρόνια η έμφαση δινόταν κυρίως στη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για να σημειώσει πως σήμερα η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και ανθεκτικότητας, με στόχο όχι μόνο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος μέσω της προστασίας των φυσικών πόρων, της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και της διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι «η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τη φύση», σημειώνοντας πως το νερό, το έδαφος, τα δάση, οι επικονιαστές, οι θάλασσες και η βιοποικιλότητα αποτελούν τη βάση για την αγροτική παραγωγή, την αλιεία, τον τουρισμό, τη δημόσια υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και την προστασία, καθώς και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, υιοθετώντας μια νέα αντίληψη για τη σχέση περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας.

Ως παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, η κ. Θεοδοσίου αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Γραφείου της για τη δημιουργία του πρώτου Αποθέματος Βιόσφαιρας του Προγράμματος MAB/UNESCO στην Κύπρο, στην περιοχή των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου, η οποία καλύπτει 32 κοινότητες από τα Κούκλια και τα Μανδριά μέχρι το Μηλικούρι.

Σημείωσε πως «η πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει ότι η προστασία της φύσης μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής, προώθησης του ποιοτικού τουρισμού και ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών».

Αναφερόμενη στην κυκλική οικονομία, η Επίτροπος είπε ότι αυτή εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της σύγχρονης επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς προωθεί την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων, τον περιορισμό των αποβλήτων και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η κ. Θεοδοσίου υπογράμμισε ακόμη ότι η επιτυχία της βιώσιμης ανάπτυξης θα κριθεί από την εφαρμογή συγκεκριμένων αλλαγών, μέσα από τη συνεργασία κράτους, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών.

Αναφορά έκανε και στον ρόλο του CSR Cyprus, σημειώνοντας ότι συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία συνεργειών που μετατρέπονται σε δράσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο, ενώ τόνισε ότι η μετάβαση στη βιωσιμότητα πρέπει να αφορά όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά, κυρίως, τις μικρομεσαίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας.

Καταληκτικά, διαβεβαίωσε ότι το Γραφείο της θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν τη συνεργασία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, ευχόμενη κάθε επιτυχία στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.





Πηγή: ΚΥΠΕ