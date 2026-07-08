Τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, εξέφρασε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, κατά την επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε στο Λονδίνο από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου.

Κεντρικός σταθμός της επίσκεψης ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), στο περιθώριο της 137ης συνόδου του Συμβουλίου του Οργανισμού, με στόχο την προβολή της κυπριακής ναυτιλίας.

Σε δήλωσή της στο ΚΥΠΕ, η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι η εκδήλωση «αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος της Κύπρου στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα», σημειώνοντας ότι η χώρα «παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως».

Όπως τόνισε, η απανθρακοποίηση, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη διεθνή ναυτιλία και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από διεθνή συνεργασία και ρεαλιστικές κοινές λύσεις. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις και να παρεμβαίνει τόσο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας, με τον ανθρώπινο παράγοντα να παραμένει στο επίκεντρο των αποφάσεων.

Η Υφυπουργός εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες της προς τους λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, καθώς και προς τα στελέχη των ναυτιλιακών γραφείων της Κύπρου στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της κυπριακής προεδρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η κ. Χατζημανώλη είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γενικής Αρχής Μεταφορών της Σαουδικής Αραβίας, Φαουάζ Αλ Σεχάλι, με αντικείμενο την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας, την πράσινη μετάβαση, τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την ολοκλήρωση Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Η επίσκεψη περιλάμβανε ακόμη επαφές με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών με στόχο την προώθηση του κυπριακού νηολογίου και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της κυπριακής ναυτιλίας στη διεθνή αγορά.



Πηγή: ΚΥΠΕ