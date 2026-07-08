Για τον διορισμό των ποινικών ανακριτών από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις έρευνες σχετικά με το βιβλίο «Κράτος Μαφία», μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο» ο νομικός Χρήστος Κληρίδης.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το υπουργικό συμβούλιο, εκ των πραγμάτων, ανέλαβε το καθήκον διορισμού ποινικών ανακριτών, διότι ο κατεξοχήν αρμόδιος για αυτά τα θέματα θα ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός που για λόγους που εξήγησαν οι ίδιοι αυτοεξαιρέθηκαν και έπεσε η μπάλα στο υπουργικό.

«Ποιόν υπουργικό συμβούλιο είναι όμως. Έναν υπουργικό συμβούλιο του Προέδρου, ο οποίος, εφόσον πάμε στην πολιτική ψυχή του θέματος, εξελέγη, έτσι διαφάνηκε, με την ενεργό υποστήριξη του κ. Αναστασιάδη, λένε κάποιοι. Ζούμε στην Κύπρο. Αυτό, λοιπόν, το υπουργικό συμβούλιο, καλείται να διορίσει ποινικούς ανακριτές που θα ελέγξουν τον κ. Αναστασιάδη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έχουμε πρόβλημα, τόνισε, σημειώνοντας πως ο Πρόεδρος, αντί να κατηγορεί την οποιανδήποτε κριτική ότι είναι αντιπολιτευτικό μένος, θα έπρεπε να κάνει μια ενδοσκόπηση και να δει κατά πόσο θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτές τις διεργασίες, όπως και ο υπουργός του, ο κ. Ιωάννου.

Όπως ανέφερε, οι επιλογές στις οποίες προέβη το Υπουργικό σχετικά με τους ποινικούς ανακριτές, έδωσαν έμφαση στα δυνατά ονόματα, στους κατά γενική ομολογία, άριστους ποινικολόγους στην Ελλάδα. Όμως, είπε, αυτό δεν είναι το μοναδικό κριτήριο.

Σε αυτές τις υποθέσεις, πρόσθεσε, όταν χτίζεις μια ομάδα ποινικών ανακριτών, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός η εικόνα προς τα έξω της συνολικής ομάδας να είναι τέτοια που για έναν μέσον πολίτη να βγαίνει η εικόνα της πλήρους ανεξαρτησίας, ακεραιότητας της ομάδας.

Σημείωσε πως σε αυτό το σημείο απέτυχε η κυβέρνηση, διότι οι επιλογές που έκανε, καταρχάς πρώτα με τον κύριο Μιλωνάκη και τώρα με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, δεν αποδίδουν αυτή την εικόνα.

Σε αυτό το σημείο, πρόσθεσε, απέτυχαν παταγωδώς και εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουν είναι μια ενδοσκόπηση και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος εμπλέκεται και έχει ουσιαστικά λόγο να στηρίξει τον κύριο Αναστασιάδη.

Οι νομικοί που επιλέχθηκαν είναι άριστοι, ωστόσο, έχουν εμπλοκή, τόνισε.