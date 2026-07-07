Θα επενδύσουμε το κεφάλαιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, για να ενισχύσουμε περαιτέρω την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν συγχαρητήρια στην κ. Ραουνά για την επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ.

Η Υφυπουργός συμμετείχε σε συνεδρία της Επιτροπής, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά με τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Βασικός άξονας της σημερινής συζήτησης, είπε στις δηλώσεις της η κ. Ραουνά, ήταν τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας τόσο για τους πολίτες, αλλά και σε θεσμικά θέματα, «αποτελέσματα συλλογικής προσπάθειας, μίας εθνικής αποστολής, την οποία αυτή η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατέστησε από την πρώτη στιγμή σαφές ότι είναι ευκαιρία για να ενισχύσουμε το αποτύπωμά μας και για να παραδώσουμε απτά αποτελέσματα σε όλο το φάσμα της Ευρωπαϊκής Ατζέντας».

Σημείωσε ότι η επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας έχει αναγνωριστεί από όλους τους θεσμούς, από Ευρωπαίους ηγέτες «και ανήκει πάνω απ' όλα σε όλους τους Κυπρίους, σε όλους όσοι εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα», και ευχαρίστησε τα «εκατοντάδες στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας, εξωτερικούς συνεργάτες που εργάστηκαν με πραγματική αφοσίωση για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα».

Αναφερόμενη σε κάποια από τα στοιχεία που παρουσίασε στην Επιτροπή, η κ. Ραουνά είπε ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η Κυπριακή Προεδρία είχε παρουσία σε 70 διαπραγματεύσεις, τριλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ένα ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό, σε 32 νομοθετικούς φακέλους. «Ολοκληρώσαμε από αυτούς τους 32, 27 φακέλους, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας, γύρω στο 85%», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι, από αυτές τις συμφωνίες έχουν καταλήξει σε συμφωνία υπό την ηγεσία της Κυπριακής Προεδρίας σε νομοθετικούς φακέλους τόσο που απαιτούσαν ομοφωνία, αλλά και που βρίσκονταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για περισσότερη από μία δεκαετία.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, είπε, είναι και η συμφωνία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των αεροπορικών μεταφορών.

«Όραμά μας, και ο πυλώνας γύρω από τον οποίο εργαστήκαμε και για τις πέντε προτεραιότητές μας ήταν η ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης το παγκόσμιο αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε η κ. Ραουνά.

«Αυτονομία όχι μόνο σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια αλλά σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία, η ενέργεια και βεβαίως η κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι αυτή η προεδρία αφήνει ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα», πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη ότι, οργανωτικά «ήταν ένα εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη, αλλά για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης».

«Υπήρξε μια άψογη διοργάνωση όλων των συναντήσεων στην Κύπρο, γύρω στις 300 συναντήσεις», είπε η κ. Ραουνά, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά η Κύπρος φιλοξένησε άτυπη σύνοδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φιλοξένησε μαζί με τους θεσμούς, και ηγέτες από την περιοχή. «Αξιοποιήσαμε τη γεωγραφική μας θέση, τις άριστες σχέσεις που έχουμε με χώρες της περιοχής, τις καταθέσαμε στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αναγνωρίζεται», επεσήμανε.

Η κ. Ραουνά επανέλαβε αυτό που ανέφερε και στην Επιτροπή, ότι κλείνει αυτός ο κύκλος του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά όπως ανοίγει ένας νέος κύκλος. «Και σε αυτόν τον νέο κύκλο θα επενδύσουμε αυτό το κεφάλαιο της Κυπριακής Προεδρίας για να φέρουμε αποτελέσματα, για να ενισχύσουμε περαιτέρω την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της», είπε.

«Η Κυπριακή Προεδρία απέδειξε ότι η Κύπρος μπορεί, ότι οι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να φέρουν αυτά τα ουσιαστικά σημαντικότατα αποτελέσματα», είπε ακόμη, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό αυτός ο συντονιστικός μηχανισμός που ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας να συνεχίσει να λειτουργεί, «και με αυτόν τον τρόπο θα εργαστούμε».

Η κ. Ραουνά είπε ότι θα παρουσιαστεί στη Βουλή ανασκόπηση γραπτώς των αποτελεσμάτων της Κυπριακής Προεδρίας όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία.

Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους τους προς τη κ. Ραουνά και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας.

Η κ. Ραουνά σημείωσε κατά τη συζήτηση ότι χρειάστηκε προετοιμασία 2,5 ετών και πολύ στενή παρακολούθηση όλων των ζητημάτων «και με απόλυτη προσήλωση στον ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή».

Είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Κυπριακή Προεδρία προέδρευσε 1600 συναντήσεων και φιλοξένησε περισσότερους από 25,000 συμμετέχοντες στην Κύπρο, πέτυχε 41 γενικές προσεγγίσεις, έκλεισε 10 νομοθετικές προτάσεις, ενώ πέτυχε «ιστορικά αποτελέσματα» όσον αφορά στη διεύρυνση.

«Είμαστε η χώρα η οποία παρά τις προβλέψεις», είπε, έβαλε στο τραπέζι τους πρώτους αριθμούς σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και θα είναι δύσκολες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, η κ. Ραουνά ανέφερε ότι στον κανονισμό επιστροφών που συμφωνήθηκε κατά την Κυπριακή Προεδρία, είναι η Κυπριακή Προεδρία που συμπεριέλαβε ρήτρα και στο διατακτικό μέρος για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Πρόσθεσε ότι ενσωματώθηκε μηχανισμός παρακολούθησης από την Επιτροπή και ότι κάλεσαν την ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση να συνδράμουν στην εφαρμογή του κανονισμού.

Σχετικά με τα €90 δισεκατομμύρια δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία η κ. Ραουνά ανέφερε ότι, στο πρώτο σκέλος του ποσού για το πρώτο έτος, €45 δισεκατομμύρια, αναμένεται ότι η συνδρομή της ΚΔ θα είναι περίπου €2 εκατομμύρια.

Σε ερώτηση για το πώς θα αξιοποιηθεί το κεφάλαιο της Κυπριακής Προεδρίας, η κ. Ραουνά ανέφερε ότι αυτό θα αξιοποιηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, όπως για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Είπε ακόμη ότι θα αξιοποιηθούν στο Κυπριακό. Σημείωσε ότι είχαμε ήδη απτά αποτελέσματα, κάνοντας αναφορά στην ψήφο κάποιων κρατών μελών κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ψηφοφορίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, προσθέτωντας ότι για πρώτη φορά διαφοροποιήθηκε η ψήφος τους υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε ότι «έχουν γίνει σοβαρά επιτεύγματα», τονίζοντας ότι «τα όποια αποτελέσματα πρέπει να αξιοποιούνται προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις ζυμώσεις στο Κυπριακό για την επανένωση της Κύπρου όσο και για τη διεθνή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας».



Πηγή: ΚΥΠΕ