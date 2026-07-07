Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Κύπρου- Ισραήλ και τη συνεχή εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η άμυνα, η ενέργεια, ο τουρισμός και η καινοτομία, συζήτησε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γιώργος Κάρουλλας, σε συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, Oren Anolik.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σώματος, κατά τη συνάντηση, ο κ. Κάρουλλας έκανε ειδικότερα αναφορά στη δυναμική των σχέσεων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και υπογράμμισε τη σημασία συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Κνεσσέτ, με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, προς όφελος των δύο χωρών και λαών.

Αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα, ο κ. Κάρουλλας υπογράμμισε ότι η ε/κ πλευρά παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της εξεύρεσης λύσης εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια. Δυστυχώς, όμως, επεσήμανε ο κ. Κάρουλλας, η Τουρκία εντείνει τις προκλήσεις της εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της περαιτέρω στρατιωτικοποίησης των κατεχομένων, ως μέρος της επεκτατικής της πολιτικής.

Συμπληρώνεται ότι από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρέσβης σημείωσε ότι η αναβαθμισμένη σχέση Κύπρου-Ισραήλ χαίρει ομόφωνης υποστήριξης στο Ισραήλ, τόσο στο επίπεδο της κυβέρνησης όσο και του κοινοβουλίου, ενώ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία, που το Ισραήλ αποδίδει στη συνέχιση της συνεργασίας Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής («3+1»).

Ο κ. Anolik σημείωσε, εξάλλου, ότι η συνεχής αύξηση των αφίξεων τουριστών από το Ισραήλ στην Κύπρο οφείλεται και στους δεσμούς φιλίας, που συνδέουν ιστορικά τις δύο χώρες και τόνισε τη σημασία περαιτέρω ενδυνάμωσης των ανταλλαγών μεταξύ των πολιτών των δύο χωρών.

Ακολούθως, αντηλλάγησαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ